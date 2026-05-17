Российская пропаганда не стала уделять много внимания крупнейшей атаке на Москву и область 17.05.2026, 17:43

Крупнейший с начала войны удар украинских беспилотников пропагандисты не заметили.

Крупнейший с начала войны удар украинских беспилотников по Московскому региону, произошедший в ночь на 17 мая, получил скупое освещение на федеральных телеканалах. Как обратило внимание «Агентство», на «Первом канале», «России-1» и НТВ ведущие потратили на эту тему около минуты, подавая событие как только что произошедшее, несмотря на то что времени для подготовки развернутых сюжетов было достаточно.

Вместо подробного рассказа о последствиях атаки акцент в эфире сместили на «ответные действия» российской армии. Так, в выпуске в 12:00 «Первый канал» сообщил, что Россия «громит военные объекты в тыловых районах Украины». «Инфраструктура ВСУ в огне», — говорилось в начале программы на фоне титра «Ответ на атаки».

ТАСС, освещая произошедшее, написал, что в марте 2025 года на столичный регион была осуществлена более крупная атака по числу дронов (тогда Собянин сообщал о 74 БПЛА, сбитых «на подлете к Москве»). Однако, как отмечает «Агентство», из сообщения Минобороны РФ не следовало, что все те дроны летели именно на Москву.

Тем временем под удар дронов 17 мая попали технопарк «Элма» в Зеленограде (предприятие электронной и оптической промышленности), Солнечногорская наливная станция в деревне Дурыкино (крупный объект хранения и перевалки нефтепродуктов) и аэропорт Шереметьево, где возник пожар в районе третьей взлетно-посадочной полосы. Атака также затронула Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне и МКБ «Радуга» в Дубне, занимающееся разработкой крылатых ракет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что погибли минимум три человека, еще 17 пострадали. Позже индийское посольство в Москве уточнило, что среди погибших есть гражданин Индии. Были повреждены жилые дома в Химках, Красногорске, Дедовске, Наро-Фоминском округе и Сергиевом Посаде, а также в Зеленограде. В Шереметьево были отменены или задержаны свыше 200 рейсов, а в соцсетях жители Подмосковья жаловались на отсутствие оповещений при налёте.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко назвал атаку на Московский регион «самой масштабной с начала войны», пообещав, что «дальше будут и еще масштабнее». Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (Мадяр) выложил фото дронов с надписью «Moscow never sleeps» и написал: «Шансы уравнялись: отменен односторонний абонемент на спокойную жизнь на Патриках и окрестностях».

