В Германии эвакуируют до 30 тысяч человек из-за бомбы времен войны 17.05.2026, 17:11

В немецком городе Пфорцхайм эвакуируют до 30 тыс. человек после обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны. Ее планируют обезвредить в течение дня, сообщает новостная служба Tagesschau.

Бомбу обнаружили во время стройки в одном из районов города. Из-за этого власти решили эвакуировать жителей в радиусе 1,5 км от места находки. По масштабу это одна из самых крупных эвакуаций в Германии за последние годы, уточняет издание.

С утра полиция начала обход домов и проверку района. Некоторые жители не хотят покидать свои квартиры, однако власти предупредили, что за это могут оштрафовать. Для эвакуации привлекли более 1,5 тыс. сотрудников полиции, пожарных и спасательных служб. В городе также открыли временные пункты размещения, один из которых уже оказался переполнен.

По данным саперов, это британская авиабомба HC 4000 времен Второй мировой войны весом 1,8 т. Внутри установлены три взрывателя, которые специалистам предстоит в скором времени обезвредить.

