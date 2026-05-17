17 мая 2026, воскресенье, 17:13
Международные инвесторы вывели из фондов китайских акций $22 млрд за неделю

  • 17.05.2026, 16:57
Капитал перетекает на американский рынок.

Чистый отток средств международных инвесторов из акций китайских компаний с 5 по 12 мая составил $22,2 млрд. Это максимальный показатель с января, следует из данных Emerging Portfolio Fund Research, с которыми ознакомился «КоммерсантЪ». Капитал перетекает на американский рынок, который выглядит для инвесторов более привлекательно из-за большей энергонезависимости.

Почти непрерывный отток средств из фондов китайских акций наблюдается с начала года. За это время потери фондов составили $185 млрд. В итоге их активы сократились с почти $950 млрд до $810 млрд. В свою очередь фонды американских акций привлекли за прошедшую неделю почти $22 млрд. Это максимальное значение с середины марта.

«С учетом того, что есть риски негативного влияния, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, энергетического шока на экономику Китая как крупного импортера нефти и энергоресурсов, недавние оттоки могут носить рыночный характер»,— сказал «Ъ» управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов.

