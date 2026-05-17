США выдвинули Ирану пять ответных условий для возобновления переговоров

США выдвинули Ирану пять ответных условий для возобновления переговоров1
- 17.05.2026, 17:10
Вашингтон потребовал от Тегерана отдать весь обогащенный уран.
В ответ на пять условий Тегерана, без исполнения которых он не приступит ко второму раунду мирных переговоров, Вашингтон выдвинул пять своих требований, их приводит иранское агентство Fars.
Среди условий США:
отказ от любых выплат компенсаций и ущерба со стороны США;
вывоз и передача 400 кг иранского урана в США;
сохранение работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана;
отказ от разморозки даже 25% иранских активов;
прекращения боевых действий на всех фронтах связывается с проведением и ходом переговоров.
Агентство отметило, что даже при выполнении этих условий со стороны Ирана угроза агрессии со стороны США и Израиля сохранится.
На этой неделе Иран выдвинул свои пять условий для возобновления переговоров. Среди них:
окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане;
снятие антииранских санкций;
разморозка иранских средств;
компенсация ущерба от боевых действий;
признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.
«Cовокупность этих условий определена исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к процессу переговоров, и Тегеран считает, что без практического выполнения этих пунктов невозможно вступить в новые переговоры», — говорилось в сообщении иранской стороны.