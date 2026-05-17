закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 17:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США выдвинули Ирану пять ответных условий для возобновления переговоров

1
  • 17.05.2026, 17:10
США выдвинули Ирану пять ответных условий для возобновления переговоров

Вашингтон потребовал от Тегерана отдать весь обогащенный уран.

В ответ на пять условий Тегерана, без исполнения которых он не приступит ко второму раунду мирных переговоров, Вашингтон выдвинул пять своих требований, их приводит иранское агентство Fars.

Среди условий США:

отказ от любых выплат компенсаций и ущерба со стороны США;

вывоз и передача 400 кг иранского урана в США;

сохранение работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана;

отказ от разморозки даже 25% иранских активов;

прекращения боевых действий на всех фронтах связывается с проведением и ходом переговоров.

Агентство отметило, что даже при выполнении этих условий со стороны Ирана угроза агрессии со стороны США и Израиля сохранится.

На этой неделе Иран выдвинул свои пять условий для возобновления переговоров. Среди них:

окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане;

снятие антииранских санкций;

разморозка иранских средств;

компенсация ущерба от боевых действий;

признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

«Cовокупность этих условий определена исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к процессу переговоров, и Тегеран считает, что без практического выполнения этих пунктов невозможно вступить в новые переговоры», — говорилось в сообщении иранской стороны.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина