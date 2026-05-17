США выдвинули Ирану пять ответных условий для возобновления переговоров 1 17.05.2026, 17:10

Вашингтон потребовал от Тегерана отдать весь обогащенный уран.

В ответ на пять условий Тегерана, без исполнения которых он не приступит ко второму раунду мирных переговоров, Вашингтон выдвинул пять своих требований, их приводит иранское агентство Fars.

Среди условий США:

отказ от любых выплат компенсаций и ущерба со стороны США;

вывоз и передача 400 кг иранского урана в США;

сохранение работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана;

отказ от разморозки даже 25% иранских активов;

прекращения боевых действий на всех фронтах связывается с проведением и ходом переговоров.

Агентство отметило, что даже при выполнении этих условий со стороны Ирана угроза агрессии со стороны США и Израиля сохранится.

На этой неделе Иран выдвинул свои пять условий для возобновления переговоров. Среди них:

окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане;

снятие антииранских санкций;

разморозка иранских средств;

компенсация ущерба от боевых действий;

признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

«Cовокупность этих условий определена исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к процессу переговоров, и Тегеран считает, что без практического выполнения этих пунктов невозможно вступить в новые переговоры», — говорилось в сообщении иранской стороны.

