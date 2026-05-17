Украинский дрон-камикадзе обстрелял неуправляемыми ракетами узел связи ЧФ РФ в Крыму 17.05.2026, 16:22

Индустрия дронов.

Силы беспилотных систем начали применять неуправляемые ракеты (НУРС) с борта дальнобойных дронов для нанесения ударов по целям в глубоком тылу противника.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

Беспилотники работают на оперативной глубине до 500 километров и несут боевую часть ударного крыла весом до 60 килограммов.

НУРС — это неуправляемые реактивные снаряды, которые традиционно используются вертолетами и штурмовой авиацией для поражения наземных целей.

Однако теперь украинские операторы интегрировали такое вооружение в дальнобойные дроны, что открывает новые возможности для атак по тыловым объектам оккупантов.

Также отмечается, что комбинированное применение дрона-камикадзе вместе с восемью НУРСами позволяет эффективнее поражать мобильные группы ПВО, пулеметные расчеты и другие цели, прикрывающие российские системы противовоздушной обороны.

В частности, на обнародованных кадрах украинский дрон-камикадзе FP-2 обстреливает неуправляемыми авиационными ракетами узел связи ЧФ РФ в Крыму.

