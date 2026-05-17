Погода в Беларуси 18 мая: до +27 °С
- 17.05.2026, 16:06
Пройдут дожди.
В понедельник, 18 мая, в Беларуси ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Так, 18 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по восточной половине, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. Ночью местами, утром и днем во многих районах ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый, днем местами прогнозируется шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +9...+15 °С. Максимальная днем от +1 °С до +23°С, по востоку до +27 °С.
Во вторник, 19 мая, ночью ожидается облачная с прояснениями погода, днем — переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью от +8 °С по юго-западу и до +16 °С по северу, днем от +16 °С по северо-западу и до +29 °С по востоку.
В среду, 20 мая, ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем северный, северо-восточный порывистый, днем в отдельных районах при грозах сильный, порывистый. Температура воздуха ночью будет от +7 °С по западу и до +15 °С по востоку, днем — +17...+24 °С, по восточной половине местами до +29 °С.