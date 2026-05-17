Погода в Беларуси 18 мая: до +27 °С 17.05.2026, 16:06

Пройдут дожди.

В понедельник, 18 мая, в Беларуси ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Так, 18 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по восточной половине, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. Ночью местами, утром и днем во многих районах ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый, днем местами прогнозируется шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +9...+15 °С. Максимальная днем от +1 °С до +23°С, по востоку до +27 °С.

Во вторник, 19 мая, ночью ожидается облачная с прояснениями погода, днем — переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью от +8 °С по юго-западу и до +16 °С по северу, днем от +16 °С по северо-западу и до +29 °С по востоку.

В среду, 20 мая, ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем северный, северо-восточный порывистый, днем в отдельных районах при грозах сильный, порывистый. Температура воздуха ночью будет от +7 °С по западу и до +15 °С по востоку, днем — +17...+24 °С, по восточной половине местами до +29 °С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com