CNN: Иран нацелился на подводные кабели в Ормузском проливе 17.05.2026, 16:11

Это может спровоцировать «цифровую катастрофу».

Воодушевленный успехом блокады Ормузского пролива, Тегеран нацелился на одну из скрытых артерий мировой экономики — подводные интернет-кабели. Любая атака может спровоцировать цепную «цифровую катастрофу».

Об этом в воскресенье, 17 мая, пишет CNN, указывая, что кабели, проложенные под проливом, обеспечивают огромный интернет-трафик и финансовые транзакции между Европой, Азией и Персидским заливом.

Иран собирается взимать плату с крупнейших мировых технологических компаний за их использование. Законодатели в Тегеране обсудили план, который может затронуть подводные кабели, соединяющие арабские страны с Европой и Азией. Тем временем иранские СМИ угрожающе намекают, что трафик может быть нарушен, если компании откажутся платить, отмечает CNN.

В публикации также приводится заявление представителя иранской армии Эбрахима Золфагари, который прямо сказал, что страна ведет плату за использование интернет-кабелей.

СМИ, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), утверждали, что план Тегерана по получению таких доходов потребует от компаний, среди которых Google, Microsoft, Meta и Amazon, соблюдения иранского законодательства. В свою очередь компании, владеющие подводными кабелями, должны будут платить лицензионные сборы за их прокладку. Кроме того, права на ремонт и техническое обслуживание будут предоставлены только иранским специалистам.

CNN отмечает, что непонятно, как иранский режим сможет заставить технологических гигантов исполнять эти требования, поскольку им запрещено проводить платежи Ирану из-за санкций США. В итоге, компании могут расценить заявления Тегерана скорее, как напускную самоуверенность.

В то же время иранский СМИ, указывают журналисты CNN, транслируют завуалированные угрозы, предупреждая, что кабели могут быть повреждены, что скажет влияние на передачу данных на триллионы долларов и на доступ к интернету во всем мире.

Подводные кабели — это основа глобальной связи. Атаки на них скажутся не только на скорости интернета, но и на всем — банковских системах, военной связи, облачной инфраструктуры и так далее, указывает CNN.

Угрозы Тегерана являются частью стратегии, целью которой состоит в демонстрации его влияния в Ормузском проливе и обеспечение выживания режима, пояснила эксперт Bloomberg Economics Дина Эсфандиари. По ее словам, цель Тегерана — нанести мировой экономике настолько огромный ущерб, чтобы никто больше не осмеливался атаковать Иран.

Через Ормузский пролив проходят несколько основных межконтинентальных подводных кабелей. Международные операторы из-за рисков для безопасности избегали иранских вод, сосредоточив большинство кабелей в полосе вдоль оманской стороны водного пути, сообщил исследователь в Habtoor Research Center Мостафа Ахмед.

Однако несколько из этих кабелей, Falcon и Gulf Bridge International (GBI), проходят через иранские воды, приводит CNN слова Алана Молдин из компании TeleGeography.

Вооруженный боевыми водолазами, небольшими подводными лодками и подводными дронами, КСИР может представлять опасность для подводных кабелей. Любая атака может спровоцировать цепную «цифровую катастрофу» на нескольких континентах, предупреждает Мостафа Ахмед

Если же союзники Ирана решат применить такую же тактику в Красном море, последствия могут быть еще серьезнее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com