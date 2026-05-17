Классический облик Mini изменится больше, чем ожидают фанаты

  • 17.05.2026, 11:55
  • 1,006
Фото: Mini

Главный дизайнер готовит крупное обновление.

Компания Mini готовится к заметным изменениям в дизайне своих моделей. По словам директора по дизайну Холгера Хампфа, обновления будут гораздо серьезнее, чем обычный рестайлинг, и могут задать направление для будущего поколения автомобилей бренда, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

При этом дизайнер подчеркивает, что фирменный стиль Mini останется узнаваемым. Речь идет о так называемом «Life Cycle Impulse» — плановом обновлении текущих моделей в середине их жизненного цикла.

Ожидается, что первыми обновления получат Cooper, Countryman и Aceman. При этом Cooper и Countryman были полностью переработаны в 2023 году, а Aceman появился в 2024-м, поэтому их модернизация станет следующим этапом развития линейки.

Также в компании рассматривают идею создания более внедорожной версии Countryman — для любителей активного отдыха.

