Эксперт рассказал, когда Лукашенко может решиться атаковать Украину 17.05.2026, 4:00

Будут признаки.

Военный аналитик Иван Ступак в интервью каналу «Суперпозиция» заявил, что потенциальная угроза агрессии со стороны Беларуси может возникнуть при формировании на границе с Украиной крупной военной группировки численностью не менее 15 тысяч человек.

Комментируя слова президента Владимира Зеленского о попытках России втянуть Беларусь в войну, эксперт отметил, что на данный момент, по его оценке, на территории Беларуси отсутствует российская ударная группировка, способная представлять непосредственную угрозу.

По его словам, минимальный численный порог, при котором концентрация войск может стать фактором риска, начинается примерно с 5 тысяч военнослужащих. Однако такая численность, как он считает, не является достаточной для серьёзной наступательной операции.

Ступак подчеркнул, что для реальной угрозы речь должна идти о 15–20 тысячах военных и более, как это было в 2022 году, когда в Киевскую область со стороны Беларуси заходили примерно 46–47 тысяч российских военнослужащих.

Он также отметил, что формирование подобной группировки невозможно скрыть: переброска такого количества войск требует времени — от нескольких месяцев до полугода, включая логистику, размещение и проведение учений.

