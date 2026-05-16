Запад проигнорировал испытания российского ракетного комплекса «Сармат»3
- 16.05.2026, 21:22
МИД РФ продолжает пиарить путинскую ракету.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит демонстрировать свои возможности в сфере стратегических вооружений, чтобы «охладить горячие головы» на Западе. Его слова прозвучали в контексте комментария к недавним испытаниям ракетного комплекса «Сармат», пишет The Moscow Times.
Он также заявил, что любые попытки «проверить на прочность» Россию, по его мнению, будут иметь последствия, а существующие системы защиты не смогут этому помешать.
Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил об успешном испытательном пуске «Сармата», после чего президент Владимир Путин заявил о планах постановки комплекса на боевое дежурство.
Российские официальные лица и государственные СМИ активно комментировали испытания, называя ракету одной из самых мощных в мире. При этом, как отмечается, западные лидеры и представители оборонных ведомств публично не реагировали на сообщения об испытаниях.