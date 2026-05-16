закрыть
16 мая 2026, суббота, 22:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Запад проигнорировал испытания российского ракетного комплекса «Сармат»

3
  • 16.05.2026, 21:22
  • 1,752
Запад проигнорировал испытания российского ракетного комплекса «Сармат»

МИД РФ продолжает пиарить путинскую ракету.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит демонстрировать свои возможности в сфере стратегических вооружений, чтобы «охладить горячие головы» на Западе. Его слова прозвучали в контексте комментария к недавним испытаниям ракетного комплекса «Сармат», пишет The Moscow Times.

Он также заявил, что любые попытки «проверить на прочность» Россию, по его мнению, будут иметь последствия, а существующие системы защиты не смогут этому помешать.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил об успешном испытательном пуске «Сармата», после чего президент Владимир Путин заявил о планах постановки комплекса на боевое дежурство.

Российские официальные лица и государственные СМИ активно комментировали испытания, называя ракету одной из самых мощных в мире. При этом, как отмечается, западные лидеры и представители оборонных ведомств публично не реагировали на сообщения об испытаниях.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина