закрыть
16 мая 2026, суббота, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы отказываются от all inclusive

2
  • 16.05.2026, 20:45
Белорусы отказываются от all inclusive

И хотят больше экзотики.

В эфире госТВ рассказали, что у белорусских туристов меняются предпочтения в отдыхе, и по ряду направлений наблюдается снижение интереса.

По словам ведущего менеджера по туризму Елены Стефанович, всё меньше путешественников выбирают формат «всё включено». Вместо этого растёт спрос на более необычные и «экзотические» направления.

Она также отметила, что появление прямых рейсов из Минска повлияло на рост популярности самостоятельных путешествий с пересадками, а также автобусных и комбинированных туров.

По её словам, есть и категория туристов, которые принципиально не пользуются авиаперелётами, отдавая предпочтение автобусным маршрутам и более разнообразным форматам поездок.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина