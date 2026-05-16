Белорусы отказываются от all inclusive

Белорусы отказываются от all inclusive2
- 16.05.2026, 20:45
И хотят больше экзотики.
В эфире госТВ рассказали, что у белорусских туристов меняются предпочтения в отдыхе, и по ряду направлений наблюдается снижение интереса.
По словам ведущего менеджера по туризму Елены Стефанович, всё меньше путешественников выбирают формат «всё включено». Вместо этого растёт спрос на более необычные и «экзотические» направления.
Она также отметила, что появление прямых рейсов из Минска повлияло на рост популярности самостоятельных путешествий с пересадками, а также автобусных и комбинированных туров.
По её словам, есть и категория туристов, которые принципиально не пользуются авиаперелётами, отдавая предпочтение автобусным маршрутам и более разнообразным форматам поездок.