Белорусы отказываются от all inclusive 2 16.05.2026, 20:45

И хотят больше экзотики.

В эфире госТВ рассказали, что у белорусских туристов меняются предпочтения в отдыхе, и по ряду направлений наблюдается снижение интереса.

По словам ведущего менеджера по туризму Елены Стефанович, всё меньше путешественников выбирают формат «всё включено». Вместо этого растёт спрос на более необычные и «экзотические» направления.

Она также отметила, что появление прямых рейсов из Минска повлияло на рост популярности самостоятельных путешествий с пересадками, а также автобусных и комбинированных туров.

По её словам, есть и категория туристов, которые принципиально не пользуются авиаперелётами, отдавая предпочтение автобусным маршрутам и более разнообразным форматам поездок.

