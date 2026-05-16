NYT: США могут похитить Рауля Кастро
- 16.05.2026, 20:24
По примеру Мадуро.
США могут попытаться захватить 94-летнего Рауля Кастро по «венесуэльскому сценарию». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в администрации президента США Дональда Трампа.
На этой неделе Вашингтон резко усилил давление на Кубу, отмечает газета. США активизировали разведывательные полеты вокруг острова, а чиновники в частных беседах говорили о возможном наращивании американских сил в регионе.
Кроме того, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Кубу и потребовал закрыть российские и китайские разведывательные станции на острове.
Издание отмечает, что Вашингтон стремится добиться уступок от Гаваны, не доводя страну до полного хаоса. Одна из целей администрации президента США Дональда Трампа – продемонстрировать, что американцы смогли положить конец «коммунистическому контролю над Кубой».
Как пишет NYT, прокуроры обсуждают возможные обвинения против Кастро, связанные с наркоторговлей, а также с уничтожением в 1996 г. самолетов гуманитарной организации.