16 мая 2026, суббота, 20:37
NYP: Делегация США выбросила все вещи, полученные от китайцев

  • 16.05.2026, 20:17
Фото: Getty Images

Американцы не пользовались личными телефонами.

Во время визита в Китай американская делегация отказалась от использования личных мобильных телефонов из-за повышенных рисков кибербезопасности. Их устройства хранились в специальных защитных чехлах Фарадея на борту самолёта Air Force One, которые блокируют сигналы связи, включая GPS, Wi-Fi, Bluetooth и RFID. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что такие меры связаны с усиленными требованиями к цифровой безопасности. В условиях роста киберугроз, в том числе с использованием искусственного интеллекта, государства и компании всё чаще применяют более жёсткие протоколы защиты данных.

По данным издания, ограничения затронули всю делегацию США. Участники поездки пользовались «чистыми» одноразовыми телефонами с минимальным функционалом и без личной информации.

Сообщается также, что президент США Дональд Трамп был вынужден ограничить использование своего личного смартфона во время визита. В Белом доме подтвердили, что он не пользовался своим устройством в поездке, а публикации в социальной сети Truth Social предположительно размещались из Вашингтона.

Американская журналистка Эмили Гудин, освещавшая визит, заявила в соцсети X, что перед посадкой на борт Air Force One представители делегации якобы избавились от ряда предметов, полученных от китайской стороны.

