закрыть
16 мая 2026, суббота, 20:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фотофакт: ВСУ усиливают границу с Беларусью

  • 16.05.2026, 20:08
Фотофакт: ВСУ усиливают границу с Беларусью

Киев готовится к провокациям со стороны режима Лукашенко.

Украинские военные усиливают оборону северной границы. На Полесье построены фортификационные сооружения, минные заграждения и укрепления, а пограничники находятся в постоянной готовности к возможным провокациям со стороны режима Лукашенко, сообщает Оперативное командование Запад.

«Украинское Полесье сегодня — это не только заповедный край, а неприступная крепость. Несмотря на обманчивую тишину со стороны Беларуси, Силы обороны Украины не теряют бдительности, ведь соседнее государство остается сателлитом Кремля и потенциальным плацдармом для врага», — говорится в заметке.

По данным ОК «Запад», украинскую границу превратили в укрепленную оборонительную линию: возведены километры полевых фортификаций, сотни капониров для техники и огневых точек. Система минных полей, рвов и заграждений дополняется естественными преградами — непроходимыми лесами, болотами и реками.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина