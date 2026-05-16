Фотофакт: ВСУ усиливают границу с Беларусью 16.05.2026, 20:08

Киев готовится к провокациям со стороны режима Лукашенко.

Украинские военные усиливают оборону северной границы. На Полесье построены фортификационные сооружения, минные заграждения и укрепления, а пограничники находятся в постоянной готовности к возможным провокациям со стороны режима Лукашенко, сообщает Оперативное командование Запад.

«Украинское Полесье сегодня — это не только заповедный край, а неприступная крепость. Несмотря на обманчивую тишину со стороны Беларуси, Силы обороны Украины не теряют бдительности, ведь соседнее государство остается сателлитом Кремля и потенциальным плацдармом для врага», — говорится в заметке.

По данным ОК «Запад», украинскую границу превратили в укрепленную оборонительную линию: возведены километры полевых фортификаций, сотни капониров для техники и огневых точек. Система минных полей, рвов и заграждений дополняется естественными преградами — непроходимыми лесами, болотами и реками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com