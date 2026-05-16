Фотофакт: ВСУ усиливают границу с Беларусью
- 16.05.2026, 20:08
Киев готовится к провокациям со стороны режима Лукашенко.
Украинские военные усиливают оборону северной границы. На Полесье построены фортификационные сооружения, минные заграждения и укрепления, а пограничники находятся в постоянной готовности к возможным провокациям со стороны режима Лукашенко, сообщает Оперативное командование Запад.
«Украинское Полесье сегодня — это не только заповедный край, а неприступная крепость. Несмотря на обманчивую тишину со стороны Беларуси, Силы обороны Украины не теряют бдительности, ведь соседнее государство остается сателлитом Кремля и потенциальным плацдармом для врага», — говорится в заметке.
По данным ОК «Запад», украинскую границу превратили в укрепленную оборонительную линию: возведены километры полевых фортификаций, сотни капониров для техники и огневых точек. Система минных полей, рвов и заграждений дополняется естественными преградами — непроходимыми лесами, болотами и реками.