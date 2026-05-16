Журналистка раскрыла содержание разговора Трампа и Путина 4 16.05.2026, 19:44

Фото: Getty Images

Глава Кремля отказался от мирных переговоров.

Россия не планирует подписывать мирное соглашение. Об этом, по словам украинской журналистки Юлии Забелиной, якобы заявил Владимир Путин президенту США Дональду Трампу во время их последнего телефонного разговора, пишет unian.net.

Ссылаясь на источники в кулуарах американской власти, журналистка утверждает, что спецпосланники Трампа Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф не посетили Киев, поскольку не имеют альтернативных предложений, кроме идеи передачи Донбасса России, на что Украина категорически не согласна.

«Как мне сказал один собеседник здесь, в Вашингтоне, у этой переговорной двойки пока нет никакого другого решения, кроме как предлагать Украине решить что-то с Донбассом. И Россия, конечно, давит на это. Никаких других идей у них нет», — заявила Забелина.

По её словам, возможный визит Кушнера и Уиткоффа в Киев может носить скорее символический характер, чем практическую переговорную цель.

Также журналистка утверждает, что в Вашингтоне не исключают введения новых санкций против России, поскольку там сомневаются в готовности Москвы к прекращению войны.

«Подтверждением, в частности, стал разговор Путина и Трампа, который состоялся недавно по телефону, когда Путин фактически отметил, что: „До конца этого года соглашения с украинцами, Дональд, не жди“. Российские чиновники, армия и разведка убеждают Путина, что они способны до конца года взять Донбасс, и тогда разговор пойдёт уже по другому сценарию», — утверждает журналистка.

