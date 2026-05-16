Американский биохакер Брайан Джонсон дал 42 совета для долголетия 16.05.2026, 21:15

Брайан Джонсон

Вместо крайностей он предлагает общепризнанные истины.

48-летний инфлюенсер Брайан Джонсон опубликовал перечень правил для поддержания здоровья. Ранее он тратил астрономические суммы на радикальные методы омоложения организма.

Об этом сообщает New Voice.

Основатель проекта Blueprint стал известным из-за своей одержимости идеей избежания смерти. Он регулярно прибегал к таким практикам, как переливание крови собственного сына и постоянное употребление овощных смесей вместо обычной пищи. Его режим стоил более $2 миллиона в год.

Однако сейчас подход изменился: в новой заметке инфлюенсера нет упоминаний об инъекциях плазмы, экстремальных диетах или непрерывном мониторинге жизненных показателей.

Вместо крайностей Джонсон предлагает общепризнанные советы. Единственное относительно современное дополнение касается использования медицинских препаратов класса GLP при наличии ожирения.

Что советует Брайан Джонсон

1. Сон — самое мощное лекарство в мире;

2. Будьте в постели 8 часов;

3. Одинаковое время сна каждую ночь, до полуночи;

4. Не ешьте непосредственно перед сном;

5. Лёгкая еда на ужин;

6. Никаких экранов за 1 час до сна;

7. Избегайте добавленного сахара (он содержится во многих продуктах);

8. Избегайте чрезмерно обработанных продуктов;

9. Избегайте жареной пищи;

10. Раздевайтесь и переодевайтесь у входа в дом;

11. Ешьте цельные продукты: овощи, фрукты, орехи, бобовые, ягоды;

12. После еды немного двигайтесь или делайте лёгкую физическую активность;

13. Регулярно повышайте частоту сердечных сокращений;

14. Поднимайте тяжести;

15. Ежедневно выполняйте растяжку;

16. Используйте ирригатор, зубную нить, щётку и скребок для языка утром и вечером;

17. Пейте достаточно воды;

18. Получайте солнечный свет после пробуждения;

19. Защищайте кожу от солнца днём;

20. Следите за осанкой;

21. Встречайтесь хотя бы с одним другом раз в неделю;

22. Избегайте пластика, где это возможно;

23. Регулярно проветривайте помещения;

24. При стрессе практикуйте дыхательные техники и успокоение;

25. Посещайте стоматолога;

26. Избегайте длительного сидения;

27. Берегите слух и избегайте чрезмерного шума;

28. Откажитесь от алкоголя;

29. Заканчивайте употребление кофе до полудня;

30. Избегайте яркого света после захода солнца;

31. При ожирении рассмотрите медицинские препараты (по назначению врача);

32. Спите в прохладной комнате;

33. Не пользуйтесь телефоном за рулём;

34. Отключайте уведомления;

35. Ограничьте использование социальных сетей;

36. Не курите;

37. При трудностях со сном читайте бумажную книгу;

38. За час до сна соблюдайте спокойный вечерний режим (ванна, чтение, прогулка, музыка);

39. Соблюдайте стабильный режим дня — организм любит рутину;

40. Избегайте дальних поездок, если это возможно;

41. Внедряйте изменения постепенно, маленькими шагами;

42. Делайте меньше — многие вещи не так важны.

