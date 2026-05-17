Долгожданный кроссовер Lexus на базе Toyota показали вживую 1 17.05.2026, 10:18

Полноприводный электромобиль получит несколько силовых установок.

Новый Lexus TZ 2027 модельного года дебютировал официально как долгожданный практичный кроссовер. Автомобиль на базе недорогого SUV Toyota показали вживую на фото после премьеры.

Недавно дебютировал кроссовер Subaru Getaway (на тех же агрегатах), а теперь рассекретили модель Lexus, о которой было известно заранее. Новинку показывает Carscoops.

В основе – новая Toyota Highlander EV, которая скоро отправится в продажу как недорогой электрический кроссовер для большой семьи. Электрокар Lexus окажется самым престижным предложением среди моделей в рамках общей архитектуры.

Электрокар Lexus TZ сохранил пропорции оригинальной модели Toyota, но получил фирменные элементы стиля Lexus. Здесь появились другие кузовные панели и эффектная светотехника. Салон Lexus TZ на 6 мест внутри кузова длиной 5,1 м обеспечит очень практичное пространство.

Ожидается, что полноприводный электромобиль Lexus TZ получит несколько силовых установок мощностью 350-450 л.с. и запас хода более 500 км в топовом исполнении.

