Daily Mail: Стармер смирился со своей отставкой 2 17.05.2026, 10:09

1,328

Кир Стармер

Фото: Getty Images

Премьер Британии готов уйти.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил своим близким друзьям, что таки намерен уйти с поста премьера и изложить свой график ухода.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Кир понимает политическую реальность. Он понимает, что нынешний хаос неустойчив. Он просто хочет сделать достойно и такая как сочтет нужным. Он составит график», - сказал автор материала сославшись на слова одного из членов правительства.

По словам другого источника, до сих пор неясно, когда именно будет сделано это объявление. При этом некоторые высокопоставленные соратники Стармера призывают его воздержаться от каких-либо заявлений до получения первых результатов опросов и данных по подсчету голосов на дополнительных выборах в Мейкерфилде.

«Морган Максуини (бывший глава аппарата премьер-министра) постоянно призывает его держаться. Он утверждает, что если борьба будет напряженной или если Энди окажется на грани поражения, то у него еще есть шанс», - сказал один из министров.

Но один из сторонников Стармера сказал, что тот не собирается рисковать, ожидая результатов дополнительных выборов.

Напомним, несколько дней назад премьер-министр Британии Кир Стармер говорил, что не покинет пост, несмотря на разгромное поражение лейбористов на местных выборах и растущее давление внутри партии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com