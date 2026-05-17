17 мая 2026, воскресенье, 9:34
  • 17.05.2026, 9:33
Под Москвой атакована и горит Солнечногорская наливная станция

Это важный объект системы магистральных нефтепродуктопроводов столицы РФ.

В ночь на 17 мая жители деревни Дурыкино Московской области РФ сообщили о взрыве и пожаре. Кадры очевидцев, которые проанализировала ASTRA, свидетельствуют, что поражена Солнечногорская наливная станция.

Солнечногорская наливная станция (СНС) — это крупный топливно-наливной объект в Московской области, входящий в систему магистральных нефтепродуктопроводов вокруг Москвы. Она используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Расположена рядом с деревней Дурыкино в городском округе. На станции находятся многочисленные резервуары для хранения топлива.

Напомним, что сегодня ночью дроны мощно атаковали Москву и Подмосковье.

А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина