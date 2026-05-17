Трамп пообещал Ирану «очень тяжелые времена»
- 17.05.2026, 8:58
Если Тегеран не заключит сделку.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану «будет очень тяжело», если страна так не заключит соглашение с Вашингтоном.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на его телефонное интервью для BFMTV.
По словам Трампа, он не знает, достигнут ли стороны соглашения в ближайшее время. Но дал понять, что для Тегерана в таком случае будут последствиях.
«Я понятия не имею, сделают они это. Если нет, их ждут очень тяжелые времена, очень тяжелые времена. Им лучше заключить сделку», - сказал Трамп.