Трамп пообещал Ирану «очень тяжелые времена» 17.05.2026, 8:58

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану «будет очень тяжело», если страна так не заключит соглашение с Вашингтоном.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на его телефонное интервью для BFMTV.

По словам Трампа, он не знает, достигнут ли стороны соглашения в ближайшее время. Но дал понять, что для Тегерана в таком случае будут последствиях.

«Я понятия не имею, сделают они это. Если нет, их ждут очень тяжелые времена, очень тяжелые времена. Им лучше заключить сделку», - сказал Трамп.

