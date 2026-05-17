Певец из Италии разрыдался на сцене Евровидения 2026
- 17.05.2026, 8:35
Песня Sal Da Vinci стала одним из самых трогательных моментов вечера.
Известный итальянский певец Sal Da Vinci, который представлял свою страну в гранд-финале Евровидения 2026, растрогал еврофанов своей необычной реакцией в финале выступления.
Песня «Per sempre sì» стала для зрителей Евровидения настоящей театральной постановкой. На фоне чувственного пения артиста разворачивалась свадьба — жених готовился к встрече с невестой, новобрачные встречались у алтаря и кружились в танце.
Сама конкурсная песня рассказывала историю пути двух людей: от момента, когда они были чужими друг другу, до произнесения заветных клятв. После дебюта на сцене Сан-Ремо композиция стала очень популярной в Италии.
После исполнения «Per sempre sì» певец был настолько эмоционален, что не сдержал слез, и это попало в трансляцию Евровидения 2026.