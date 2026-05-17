17 мая 2026, воскресенье, 9:04
Певец из Италии разрыдался на сцене Евровидения 2026

  • 17.05.2026, 8:35
Песня Sal Da Vinci стала одним из самых трогательных моментов вечера.

Известный итальянский певец Sal Da Vinci, который представлял свою страну в гранд-финале Евровидения 2026, растрогал еврофанов своей необычной реакцией в финале выступления.

Песня «Per sempre sì» стала для зрителей Евровидения настоящей театральной постановкой. На фоне чувственного пения артиста разворачивалась свадьба — жених готовился к встрече с невестой, новобрачные встречались у алтаря и кружились в танце.

Сама конкурсная песня рассказывала историю пути двух людей: от момента, когда они были чужими друг другу, до произнесения заветных клятв. После дебюта на сцене Сан-Ремо композиция стала очень популярной в Италии.

После исполнения «Per sempre sì» певец был настолько эмоционален, что не сдержал слез, и это попало в трансляцию Евровидения 2026.

