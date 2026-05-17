Венесуэла депортировала в США бизнесмена и союзника Мадуро 17.05.2026, 8:27

Николас Мадуро и Алекс Сааб

Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Он может предоставить американским властям ценную информацию.

Венесуэльский бизнесмен и союзник бывшего президента страны Николаса Мадуро Алекс Сааб, был официально депортирован в США.

Об этом заявили в миграционном агентстве Венесуэлы SAIME, сообщает Reuters.

По словам представителя правоохранительных органов, Сааб был арестован в Каракасе в феврале в ходе совместной операции США и Венесуэлы. Это произошло через месяц после того, как американский спецназ захватил Мадуро в Каракасе.

Reuters отмечает, что арест и депортация Сааба свидетельствуют о новом уровне сотрудничества между правоохранительными органами США и Венесуэлы при исполняющей обязанности президента Дельси Родригес.

Также агентство отмечает, что 54-летний Сааб, уроженец Колумбии, ранее был задержан в Кабо-Верде в 2020 году и содержался под стражей в США по обвинению во взяточничестве. В 2023 он был помилован в обмен на освобождение американцев, задержанных в Венесуэле.

По данным источников, Сааб может предоставить американским властям информацию, которая укрепит их уголовное дело против Мадуро.

Что еще известно

Напомним, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были доставлены в Нью-Йорк в январе для предъявления уголовных обвинений, в том числе в сговоре с целью совершения наркотерроризма. Но они отрицают предъявленные обвинения.

Несколько лет назад Сааб и его жена жили в Италии. Адвокат Луиджи Джулиано, представляющий его интересы, сказал, что не занимается делами Сааба в США и не может подтвердить депортацию.

