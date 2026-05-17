Буданов оценил перспективу мобилизации с 18 лет в Украине 17.05.2026, 8:19

1,242

Кирилл Буданов

Фото: ТСН

Набор добровольцев не даст армии необходимое количество военных.

В случае мобилизации в Украине молодежи в возрасте 18-25 лет власть уничтожит будущее своего государства и целого поколения, поэтому такой вариант пока не рассматривается.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов для The Times.

«Нашей стороне нужен человеческий капитал, я бы хотел сказать, но в конце концов, было бы справедливо назвать это человеческим ресурсом. Набор добровольцев невозможен, чтобы покрыть необходимое для армии количество. В принципе, для такого количества людей, после 12,5 лет войны, не за что добровольцем заниматься. Это международная, внутренняя война, то есть, все привлечены к защите суверенитета и независимости Украины», - сказал чиновник.

Поэтому, по словам Буданова, без мобилизации в таком случае невозможно.

«То, что, как говорится, местами выглядит плохо, я с этим согласен. Мы пытаемся с этим бороться, и я над этим работаю», - заявил глава ОП.

При этом он признал, что пока существует военный режим и мобилизация, такие случаи все еще будут иметь место.

Ответил глава ОП и относительно мобилизации людей возрастом 18-25 лет, о чем длительное время идет речь.

«Если мы просто заберем всю молодежь 18-25 лет по механизму мобилизации, мы уничтожим само будущее нашего государства, целого поколения», - подытожил Буданов.

