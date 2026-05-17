США отказались продлевать послабления для РФ по нефти 17.05.2026, 6:33

Срок истек.

Администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия специального разрешения, которое временно выводило из-под санкций некоторые виды российской нефти. Это решение принято в условиях напряженной ситуации на мировом энергетическом рынке и резкого роста цен на топливо.

Истечение срока действия этого послабления фактически завершает короткий период, в течение которого Вашингтон разрешал закупки определенных объемов сырья из России, ранее находившихся под запретом. Американские власти выдавали подобные временные исключения дважды - в марте и в апреле - и они касались исключительно той нефти, которая уже была погружена на танкеры. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg, отметив, что срок действия последней лицензии официально закончился 16 мая.

Предыдущие шаги Белого дома по ослаблению санкционного давления вызывали споры среди западных партнеров. Европейские союзники критиковали эти меры, заявляя, что санкции должны оставаться жесткими, чтобы полностью лишить Москву доходов от продажи энергоносителей и возможности финансировать войну против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com