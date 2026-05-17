Болгария сенсационно выиграла «Евровидение-2026» 17.05.2026, 2:07

Второе место — у Израиля.

Представительница Болгарии DARA с песней «Bangaranga» одержала победу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2026», финал которого прошел в Вене в ночь на 17 мая.

Главными фаворитами конкурса букмекеры называли Финляндию, которую представляли Линда Лампениус и Пете Паркконен с песней «Liekinheitin», а также Австралию с певицей Дельтой Гудрем и композицией «Eclipse».

Беларусь пятый год подряд не принимала участие в конкурсе после исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза (ЕВС). Белорусские гостелеканалы не показывали «Евровидение», а белорусы не могли голосовать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com