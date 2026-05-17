Болгария сенсационно выиграла «Евровидение-2026»
- 17.05.2026, 2:07
Второе место — у Израиля.
Представительница Болгарии DARA с песней «Bangaranga» одержала победу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2026», финал которого прошел в Вене в ночь на 17 мая.
Главными фаворитами конкурса букмекеры называли Финляндию, которую представляли Линда Лампениус и Пете Паркконен с песней «Liekinheitin», а также Австралию с певицей Дельтой Гудрем и композицией «Eclipse».
Беларусь пятый год подряд не принимала участие в конкурсе после исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза (ЕВС). Белорусские гостелеканалы не показывали «Евровидение», а белорусы не могли голосовать.