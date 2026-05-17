17 мая 2026, воскресенье, 4:47
Украинка Свитолина выиграла престижный турнир WTA в Риме

  • 17.05.2026, 5:55
Она обыграла американку Гауфф.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№10 WTA) выиграла грунтовой турнир WTA 1000 в Риме (Италия).

Соперницей украинской теннисистки в финале стала четвертая ракетка мира Кори Гауфф из США.

Первый сет Элина начала с проигрыша на своей подаче, но чуть позднее сумела совершить брейк и сравняться в счете. В моменте Гауфф вела 4:2, однако Свитолина сделал яркий камбэк и выиграла четыре гейма подряд. Это ей позволило выиграть первую партию — 6:4.

Второй сет проходил безошибочно, лишь после 5:5 девушки обменялись брейками. Партия перешла на тай-брейк, где Гауфф заставила украинку ошибаться, что в итоге ей принесло победу — 7:6.

Игра перешла в третью партию, где первой брейк совершила Элина. Затем Свитолина сделала еще один брейк и на своей подаче выиграла финал — 6:2. Элина в третий раз в карьере стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме.

