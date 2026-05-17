В кофе советуют добавлять необычный ингредиент

Фото: Getty Images

В чем его польза?

Кофе является не только способом быстро взбодриться, но и напитком с полезными свойствами для организма. В последнее время все большую популярность набирает сочетание кофе с фисташковой пастой, которую добавляют как к десертам, так и к горячим напиткам.

Об этом сообщило издание Teraz Gotuje.

Обычно вкус кофе улучшают сахаром, сливками или сиропами. Впрочем, такие добавки не считаются лучшим выбором для ежедневного употребления. Зато альтернативой могут быть натуральные ингредиенты, в частности фисташковая паста без сахара и пальмового масла.

Чем полезен кофе с фисташковой пастой для организма

Умеренное употребление кофе положительно влияет на нервную систему, помогает поддерживать память и концентрацию, а также может быть полезным для профилактики нейродегенеративных заболеваний, среди которых болезни Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, кофе приписывают антиоксидантные свойства и способность поддерживать обмен веществ.

Также напиток может помогать регулировать уровень сахара и холестерина в крови и положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы.

Фисташки в свою очередь содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые поддерживают функцию сердца и способствуют снижению уровня «плохого» холестерина. Кроме этого, они имеют низкий гликемический индекс, поэтому могут быть частью рациона людей с диабетом или инсулинорезистентностью.

В составе фисташек также есть витамин Е, витамины группы B, калий, цинк и каротиноиды. Кроме этого, они содержат флавоноиды, которым приписывают противовоспалительные свойства.

Как готовить кофе с фисташковой пастой

Домашнюю фисташковую пасту можно приготовить самостоятельно. Для этого понадобятся очищенные несоленые фисташки, оливковое масло и щепотка соли. По желанию добавляют подсластитель. Сначала орехи обжаривают, после чего взбивают все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.

Для приготовления кофе с фисташковой пастой в чашку добавляют две чайные ложки пасты, вливают вспененное молоко и порцию эспрессо. Сверху напиток можно посыпать измельченными фисташками.

Напомним, щепотка соли в черном кофе может кардинально изменить вкус напитка. Этот простой трюк помогает убрать горечь без сахара.

