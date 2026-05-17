Перевод песни победительницы Евровидения 2026: что означает «Бангаранга» 17.05.2026, 9:25

Фото: Getty Images

В субботу, 16 мая, в австрийской Вене прошел гранд-финал Евровидения 2026. Среди 25 стран-участников, по итогам голосования, победу одержала Болгария, получив 516 баллов, пишет OBOZ.UA.

Главным конкурентом представительницы Болгарии был участник из Израиля, но она обошла «серебряного» призера с большим отрывом.

Победителем в этом году стала Дарина Николаева Йотова, которая выступает под сценическим именем DARA. 27-летняя вокалистка зажгла сцену энергичным треком Bangaranga. Интересно, что дословно его название никак не переводится.

Перевод песни

Куплет

Восстань

Поддайся ослепительным огням

Этой ночью никто не уснет

Добро пожаловать на бунт

Припев

Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаранга) Бангаранга, бангаранга, бангаранга

(Я бангаранга) Ослепительные огни

Добро пожаловать на бунт

Куплет

Близко к краю, я чувствую это внутри

Тела соприкасаются, скоро полетят искры

Да, я

Я, я скоро сойду с ума, с ума

Бридж

Я бунтарка (бунтарка), я опасна (опасность)

Я борюсь за свободу

Позволь мне тебя зажечь, окрылить, зажечь

Давай, позволь захватить тебя так, что ты останешься обессиленным.

Что означает песня

После объявления результатов голосования жюри, у Дары поинтересовались, что же означает слово «Бангаранга». Ее ответ был глубоким и философским.

«Бангаранга» есть в каждом из нас. Это специальная энергия, которой обладает каждый. Это связь со Вселенной, природой. Когда ты в гармонии, можешь быть кем захочешь», – ответила артистка.

