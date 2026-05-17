Пожар на АЗС, изуродованные дома и авто: РФ атаковала Харьков, Днепр и Запорожье
- 17.05.2026, 9:17
Стали известны последствия ночного удара.
В ночь на 17 мая российские войска нанесли удар «Шахедами» по Харькову, Запорожью и Днепру, в результате чего во всех городах зафиксированы разрушения. Есть раненые, пишет «Фокус».
В Харькове от одного взрыва вспыхнули сразу семь автомобилей, сообщил городской голова Игорь Терехов.
«В результате попадания вражеского «шахеда» произошло возгорание семи автомобилей. Еще около десяти автомобилей получили повреждения», — написал Терехов.
Он уточнил, что в окружающих многоэтажных домах взрывной волной повреждено остекление окон.
«Также получила повреждения электросеть уличного освещения», — отметил Терехов.
Удар ВС РФ по Днепру и Запорожью
Председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что из-за российской атаки в Днепре произошло несколько возгораний.
«Один человек получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр. 70-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Загорелся частный дом», — пояснил Ганжа.
Кроме того, россияне атаковали дроном автозаправку в Запорожье, из-за чего там вспыхнул пожар.
«Ранена 25-летняя женщина в результате вражеской атаки по автозаправке в Запорожском районе. Ей оказали необходимую медицинскую помощь», — отметил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.