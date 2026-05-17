закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 11:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Россияне дойдут до условных лопухов»

3
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 17.05.2026, 9:41
  • 2,890
«Россияне дойдут до условных лопухов»

Граждане РФ будут завидовать условиям жизни в Таджикистане.

Телеграм-канал «ЗаТелеком» рисует в России мрачную картину СССР 2.0, где борьба властей против свободного интернета приведет к тому, что использовать его будут только по служебной надобности, и россияне даже и не узнают, что весь мир уже перешел на ИИ и роботов. В условиях всевластия распоясавшихся чекистов, шадаевцев, роскомпозорцев - для обывателей неважно, кого конкретно и персонально - такая перспектива кажется довольно реальной.

Но, если все это станет былью, и россияне дойдут до условных лопухов, вместо туалетной бумаги, то повторится и другое - восторги вернувшихся из-за границы. Причем, приехавших вовсе не из дальнего «загнивающего» уже какое десятилетие Запада, а из ближнего зарубежья, того, откуда в Россию еще пока едут не столько туристы, сколько гастарбайтеры - Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. «Представляете, у них все мессенджеры работают, за репосты и лайки не сажают» и т.п. (кстати, в Таджикистане, по инициативе местного царька Эмомали Рахмона, год назад приняли закон, запрещающий сажать за лайки в интернете).

Если в популярнейшей передаче конца 80-х «До и после полуночи» недавно ушедшего Владимира Молчанова показывали сверкающие витрины западных магазинов и ломящиеся от еды, одежда, техники прилавки, то теперь впору будет показывать новости о цифровой свободе. Хотя кто такое покажет по путинскому телеку? Нет на современном телевидении ни свободных передач, ни свободных ведущих, каким был Молчанов.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина