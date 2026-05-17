«Россияне дойдут до условных лопухов»

17.05.2026, 9:41

Граждане РФ будут завидовать условиям жизни в Таджикистане.

Телеграм-канал «ЗаТелеком» рисует в России мрачную картину СССР 2.0, где борьба властей против свободного интернета приведет к тому, что использовать его будут только по служебной надобности, и россияне даже и не узнают, что весь мир уже перешел на ИИ и роботов. В условиях всевластия распоясавшихся чекистов, шадаевцев, роскомпозорцев - для обывателей неважно, кого конкретно и персонально - такая перспектива кажется довольно реальной.

Но, если все это станет былью, и россияне дойдут до условных лопухов, вместо туалетной бумаги, то повторится и другое - восторги вернувшихся из-за границы. Причем, приехавших вовсе не из дальнего «загнивающего» уже какое десятилетие Запада, а из ближнего зарубежья, того, откуда в Россию еще пока едут не столько туристы, сколько гастарбайтеры - Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. «Представляете, у них все мессенджеры работают, за репосты и лайки не сажают» и т.п. (кстати, в Таджикистане, по инициативе местного царька Эмомали Рахмона, год назад приняли закон, запрещающий сажать за лайки в интернете).

Если в популярнейшей передаче конца 80-х «До и после полуночи» недавно ушедшего Владимира Молчанова показывали сверкающие витрины западных магазинов и ломящиеся от еды, одежда, техники прилавки, то теперь впору будет показывать новости о цифровой свободе. Хотя кто такое покажет по путинскому телеку? Нет на современном телевидении ни свободных передач, ни свободных ведущих, каким был Молчанов.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com