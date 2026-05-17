В Минске подготовили 20 пляжей для летнего отдыха
- 17.05.2026, 8:50
Где можно искупаться в сезон?
Купальный сезон в Беларуси официально открыт, несмотря на прохладную погоду и дожди. Ответственные службы уже приведены в полную готовность. В Минске для отдыхающих горожан подготовили 20 пляжей на четырех водохранилищах, рассказывает СТВ.
Пляжи для летнего отдыха расположены на Заславском, Цнянском водохранилищах, а также в зонах отдыха «Криница» и «Дрозды». Ежегодно прибрежные территории обновляют, чтобы сделать отдых минчан и гостей города максимально комфортным.
Чтобы обезопасить отдыхающих, специалисты санитарной службы регулярно отбирают пробы воды на наличие бактерий и микроорганизмов. Как пояснил врач-гигиенист Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии Никита Рослик, обследуют не только воду. По словам специалиста, смотрят также на состояние туалетов, скамеек, раздевалок, детских площадок и общую чистоту территории.
По всем этим критериям, заверяет врач, все зоны отдыха Минского района, утвержденные райисполкомом, сейчас содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. Несмотря на это, контроль проб воды будет продолжаться.
Особое внимание в этом году уделят пляжу № 5 на водохранилище Дрозды. Там, по словам заместителя директора УП «Минское лесопарковое хозяйство» Анастасии Драгун, появятся новые объекты благоустройства: удобные плиточные дорожки, отдельная фотозона. А еще четыре контейнерные площадки для мусора, шесть усовершенствованных теневых навесов и 14 душевых стоек.