Крым под атакой дронов: взрывы гремят по всему полуострову 17.05.2026, 8:42

Массированная атака шла несколькими волнами.

Оккупированный Крым ночь на воскресенье, 17 мая, встретил взрывами и стрельбой почти по всему полуострову. Воздушная атака, которая началась поздно вечером субботы, шла несколькими волнами. Во время этой атаки исчез свет в Севастополе, Балаклаве и Фиоленте, пишет OBOZ.UA.

Местная «власть» осторожно сообщает о якобы двух десятках сбитых украинских БПЛА и призывает не верить видео, которое стремительно распространяют крымчане – мол, это «фейковые вбросы». В свою очередь очевидцы утверждают, что полуостров атакован и БПЛА, и ракетами.

Судя по сообщениям крымских Osint-сообществ, первая волна воздушной атаки дошла до Крыма в 23 часа 16 мая, а всего полуостров уже накрыли три таких волны.

Очевидцы сообщают, что на аэродроме «Кача» и в селе Песчаном «стреляют зенитки и пулеметы, светят в небо прожекторы» все это время. Несколько раз стрелял аэродромный ЗРК «Панцирь» – отметим, что эту ПВО включают только для отражения ракетных атак.

Услышали взрывы и на аэродроме «Бельбек». Жаловались на «громкую работу ПВО» в Вилино, рассказывали о «прилете» на мысе Фиолент в Севастополе, стрельбу ПВО в Берегово и Новофедоровке.

Причем на аэродроме «Саки» в Новофедоровке непрерывная стрельба продолжается до сих пор. «В Инкермане очень весело и громко», рассказывают в крымских пабликах.

Около полуночи стало известно, что «Балаклава подключилась к движухе», а Севастополь и Фиолент накрыла вторая волна стрельбы и взрывов.

В час ночи сначала «мигало», а потом и вовсе исчезло электроснабжение в Севастополе, Фиоленте и Балаклаве. Сообщается, что были «прилеты» в районе Балаклавской ТЭС. А в два часа ночи прогремели взрывы в поселке Черноморское.

