В команде Трампа разделились мнения о том, что делать с Ираном 17.05.2026, 8:11

Президенту США предстоит решить, что будет лучшим вариантом.

В администрации президента США Дональда Трампа есть разные мнения о том, как дальше действовать у ситуации с Ираном. Они вкладывают в себя как дипломатические меры, так и «агрессивный подход».

Об этом сообщает CNN.

Несколько представителей администрации говорили, что хотят посмотреть, как пройдут переговоры Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина. Но как отмечает CNN, в пятницу глава Белого вернулся из Пекина в США, и судя по всему, никаких новостей о его успехе в вопросе Ирана нет.

В частности, Трамп пообщался с журналистами и заявил, что Си Цзиньпин выразил желание вновь открыть Ормузский пролив и согласился с тем, что Иран не должен разрабатывает ядерное оружие. Но проблема в том, что Китай делал эти заявления и раньше.

Теперь президенту США предстоит решить, является ли нанесение новых ударов по Ирану лучшим вариантом для прекращения конфликта, который затянулся гораздо дольше, чем первоначально прогнозировалось на 6 недель. Это в свою очередь, привело к резкому росту цен на бензин и падению рейтинга президента.

По словам источников, внутри администрации существуют разные мнения насчет дальнейших действий. Некоторые, в том числе представители Пентагона, выступают за более агрессивный подход, включая целенаправленные удары, которые, как они надеются, окажут дополнительное давление на Иран, вынудив его пойти на компромисс.

Однако другие выступают за сохранение акцента на дипломатии. Сам Трамп в последние недели тоже склонялся к этому подходу. Он надеялся, что сочетание прямых переговоров и экономического давления убедит Иран заключить сделку. Однако Тегеран не сильно изменил свои условия сделки с тех пор, как Трамп объявил о прекращении огня в апреле.

