Как Трамп хочет сменить режим на Кубе 2 19.05.2026, 13:35

Есть несколько сценариев.

Администрация президента США Дональда Трампа всё активнее обсуждает возможность военного давления на Кубу. Об этом сообщает Politico, отмечая, что в Вашингтоне растёт разочарование отсутствием ожидаемого эффекта от санкционной кампании против острова.

По данным издания, Белый дом рассчитывал, что усиление экономического давления, включая ограничение поставок топлива, а также демонстрация американской силы в отношении других государств подтолкнут кубинское руководство к серьёзным экономическим и политическим уступкам. Однако этого не произошло.

Один из источников Politico утверждает, что первоначально ставка делалась на слабость кубинского руководства и его готовность к компромиссу под внешним давлением. Но, по его словам, эти ожидания не оправдались, и теперь военный сценарий рассматривается значительно серьёзнее, чем раньше.

Дополнительное внимание к ситуации привлекла информация о подготовке обвинений против бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Это породило предположения о возможности силовой операции по его задержанию по аналогии с ранее обсуждавшимися сценариями в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Как пишет Politico, в последние недели Южное командование США начало разрабатывать различные варианты потенциальных военных действий.

Среди рассматриваемых сценариев — точечный авиаудар, целью которого может стать демонстрация силы и давление на кубинские власти, а также более масштабная наземная операция, направленная на смену режима.

При этом источники подчёркивают, что участие кубинских эмигрантских структур в подобных операциях считается маловероятным.

