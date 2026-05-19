закрыть
19 мая 2026, вторник, 13:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как Трамп хочет сменить режим на Кубе

2
  • 19.05.2026, 13:35
Как Трамп хочет сменить режим на Кубе

Есть несколько сценариев.

Администрация президента США Дональда Трампа всё активнее обсуждает возможность военного давления на Кубу. Об этом сообщает Politico, отмечая, что в Вашингтоне растёт разочарование отсутствием ожидаемого эффекта от санкционной кампании против острова.

По данным издания, Белый дом рассчитывал, что усиление экономического давления, включая ограничение поставок топлива, а также демонстрация американской силы в отношении других государств подтолкнут кубинское руководство к серьёзным экономическим и политическим уступкам. Однако этого не произошло.

Один из источников Politico утверждает, что первоначально ставка делалась на слабость кубинского руководства и его готовность к компромиссу под внешним давлением. Но, по его словам, эти ожидания не оправдались, и теперь военный сценарий рассматривается значительно серьёзнее, чем раньше.

Дополнительное внимание к ситуации привлекла информация о подготовке обвинений против бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Это породило предположения о возможности силовой операции по его задержанию по аналогии с ранее обсуждавшимися сценариями в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Как пишет Politico, в последние недели Южное командование США начало разрабатывать различные варианты потенциальных военных действий.

Среди рассматриваемых сценариев — точечный авиаудар, целью которого может стать демонстрация силы и давление на кубинские власти, а также более масштабная наземная операция, направленная на смену режима.

При этом источники подчёркивают, что участие кубинских эмигрантских структур в подобных операциях считается маловероятным.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН