Как Трамп хочет сменить режим на Кубе

Как Трамп хочет сменить режим на Кубе2
- 19.05.2026, 13:35
Есть несколько сценариев.
Администрация президента США Дональда Трампа всё активнее обсуждает возможность военного давления на Кубу. Об этом сообщает Politico, отмечая, что в Вашингтоне растёт разочарование отсутствием ожидаемого эффекта от санкционной кампании против острова.
По данным издания, Белый дом рассчитывал, что усиление экономического давления, включая ограничение поставок топлива, а также демонстрация американской силы в отношении других государств подтолкнут кубинское руководство к серьёзным экономическим и политическим уступкам. Однако этого не произошло.
Один из источников Politico утверждает, что первоначально ставка делалась на слабость кубинского руководства и его готовность к компромиссу под внешним давлением. Но, по его словам, эти ожидания не оправдались, и теперь военный сценарий рассматривается значительно серьёзнее, чем раньше.
Дополнительное внимание к ситуации привлекла информация о подготовке обвинений против бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Это породило предположения о возможности силовой операции по его задержанию по аналогии с ранее обсуждавшимися сценариями в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Как пишет Politico, в последние недели Южное командование США начало разрабатывать различные варианты потенциальных военных действий.
Среди рассматриваемых сценариев — точечный авиаудар, целью которого может стать демонстрация силы и давление на кубинские власти, а также более масштабная наземная операция, направленная на смену режима.
При этом источники подчёркивают, что участие кубинских эмигрантских структур в подобных операциях считается маловероятным.