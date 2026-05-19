В российских военных госпиталях закончились места 7 19.05.2026, 13:09

Огромное количество раненых на войне в Украине.

Российские военные госпитали перестали справляться с потоком раненых на войне против Украины. Из-за нехватки мест под лечение «участников СВО» все чаще отдают гражданские медучреждения, пишет «Новая газета Европа».

Так, в конце 2025 года в Омске закрыли женскую консультацию, а помещение переоборудовали в поликлинику и передали Минобороны. Ранее в городе ликвидировали роддом № 5, открыв вместо него военный госпиталь. Сейчас в регионе строят новый корпус клинико-медико-хирургического центра, «особое внимание в работе которого будет уделено» участникам вторжения в Украину.

Местные жители жалуются, что обычным пациентам попасть на лечение становится все сложнее. Одна из горожанок рассказала, что ее матери после тяжелых операций отказали в госпитализации со словами: «Нет мест! Эсвэошники… сами понимаете».

Похожая ситуация наблюдается в других регионах. В Москве под военный госпиталь перепрофилировали единственную больницу для пациентов с муковисцидозом, в Ростове-на-Дону то же самое произошло с роддомом.

Несмотря на строительство новых медучреждений и передачу старых под лечение военных, мест в стационарах Минобороны все равно не хватает, поэтому раненых стали размещать в обычных больницах вместе с гражданскими пациентами. Их изолируют в специальном отделении или кладут в общие палаты. С 2023 года участников войны против Украины обязаны обслуживать вне очереди.

По данным издания, почти в каждом крупном медучреждении Санкт-Петербурга сейчас лежат раненые на фронте. Например, публично сообщалось, что в городской Мариинской больнице за прошлый год военным провели более 2000 операций. Бывшая медсестра НИИ скорой помощи имени Джанелидзе рассказала, что в целом масштабы стараются не афишировать. «Об СВОшниках особо не распространяются, потому что их очень много, и никто не хочет объявлять, что их настолько до фига, что военные госпитали их не вмещают», — заявила она.

Медсестра также рассказала о постоянных проблемах, создаваемых такими пациентами, включая конфликты и нарушение порядка: «Скупали алкоголь, доставки постоянно к ним ездили, помойки были полны бутылок, врачей и медсестер не слушали… По всему отделению стоял густой запах шмали». По ее словам, часть военных впоследствии перевели в Североморск Мурманской области, потому что они «съели почти все антибиотики» и истратили все запасы медицинских расходников, предназначенные для гражданских пациентов.

