До дна Ростислав Павленко

19.05.2026, 12:57

Ростислав Павленко

Почему падают рейтинги Путина.

Даже государственный ВЦИОМ зафиксировал в россии самый большой за много лет всплеск недовольства внутренней, внешней и экономической политикой путина. Рейтинг «одобрения» упал до самых низких показателей – 65.6%. Для политика в демократической стране это был бы очень приличный показатель. Но не для диктатора, для которых паранойя, – профессиональная болезнь.

Тем более, впервые за время войны недовольных внутренней политикой стало больше, чем довольных. И эта тенденция продолжается несколько месяцев.

Интересно здесь не само падение рейтингов. А причина. Потому что российская система держится на простой формуле: «мы забираем у вас свободу и политику – но даем стабильность».

Ведь кремль не боится протестов. Не боится оппозиции. Память об обмане «пригожинского марша» позволяет надеяться даже такие всплески пережить.

А вот ощущение затяжной безнадежности – это другое дело. В 2014 году россиянам продали эйфорию «Крыма». В 2022 – «маленькую победную войну». Но бесконечная война, инфляция, новые налоги, мобилизационный страх и все худшая экономика медленно разрушают главный миф путинской системы: что она гарантирует спокойную жизнь. И это для кремля гораздо опаснее любых громких заявлений.

Самое опасное для кремля здесь даже не падение рейтингов. А постепенное разрушение главного общественного соглашения путинской системы: «мы забираем у вас свободу – но гарантируем стабильность».

Ведь россияне могут долго терпеть страх, коррупцию и даже войну. Но когда исчезает ощущение, что впереди будет хоть какая-то нормальная жизнь, система начинает гнить изнутри – из-за апатии, цинизма и потери веры в смысл молчаливого подчинения. Особенно после провальной войны. Примеры? 1905, 1941, 1986, 1988-89....

Правда, слуги «ловко» нашли, как удовлетворить барина. Изменили формат опросов. Добавили очный компонент. Естественно, опрошенные «глаза в глаза» демонстрируют куда большую лояльность. Цифры поддержки пошли в гору. Видимо, царь доволен.

Пока что.

Ростислав Павленко, «Фейсбук»

