Литва передала ICAO материалы об атаках белорусскими метеозондами 19.05.2026, 12:50

Вильнюс приводит доказательства гибридной атаки режима Лукашенко.

Литва передала в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) дополнительные материалы, в которых приводит доказательства гибридной атаки официального Минска «против гражданской авиации», сообщает «Белсат».

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы обратилось в ICAO и Европейскую комиссию еще в октябре 2025 года, когда на территорию страны начали активно залетать белорусские метеозонды. Сейчас государство направило дополнительные материалы, сообщило ведомство.

«Мы делаем еще один важный шаг-предоставляем дополнительные доказательства незаконных действий Беларуси против Литвы, которые создают угрозу безопасности гражданской авиации», – заявил замминистра Родерикас Жёбакас.

Как отметили в литовском министерстве, новые документы показывают, как метеозонды, запускаемые с белорусской территории, систематически нарушают воздушное пространство и создают реальную угрозу гражданским воздушным судам и пассажирам.

С октября 2025 года аэропорт Вильнюса был вынужден прекратить работу не менее 20 раз из-за находившихся в небе воздушных шаров с контрабандными сигаретами. В конце 2025 года Литва объявляла чрезвычайную ситуацию в связи с этими гибридными атаками.

