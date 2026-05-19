Компания Ford запускает в Европе семь новых моделей автомобилей 1 19.05.2026, 13:41

Ford представил масштабный план возвращения в Европу. На встрече с дилерами в Зальцбурге компания объявила о запуске семи новых автомобилей, развитии цифровых сервисов и обновлении всей стратегии бренда на ближайшие три года, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Главная ставка делается сразу на два направления. Первое — развитие Ford Pro, подразделения коммерческого транспорта, которое уже 11 лет подряд лидирует на европейском рынке. Второе — обновление линейки легковых автомобилей с акцентом на дизайн и технологии, вдохновленные раллийным наследием Ford.

Компания хочет превратиться не просто в производителя машин, а в цифрового партнера для бизнеса. Ford Pro активно развивает сервисы удаленной диагностики и контроля состояния автомобилей. Сейчас к системе подключены более 1,2 млн клиентов в Европе, а машины ежедневно отправляют почти 6 млн диагностических сигналов.

Среди новинок — экстремальный пикап Ranger Super Duty для тяжелых условий эксплуатации и полностью электрический городской фургон Transit City, рассчитанный на работу в зонах с экологическими ограничениями.

Также Ford анонсировал пять новых легковых моделей, включая компактные электрические кроссоверы и новый внедорожник семейства Bronco, ориентированный на европейский рынок.

При этом компания призвала власти ЕС смягчить требования по переходу на электромобили и поддержать гибридные технологии, заявив, что слишком быстрый отказ от традиционных двигателей может ударить по бизнесу и замедлить обновление автопарка.

