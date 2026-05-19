закрыть
19 мая 2026, вторник, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Компания Ford запускает в Европе семь новых моделей автомобилей

1
  • 19.05.2026, 13:41
  • 1,214
Компания Ford запускает в Европе семь новых моделей автомобилей

Среди новинок — экстремальный пикап Ranger Super Duty.

Ford представил масштабный план возвращения в Европу. На встрече с дилерами в Зальцбурге компания объявила о запуске семи новых автомобилей, развитии цифровых сервисов и обновлении всей стратегии бренда на ближайшие три года, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Главная ставка делается сразу на два направления. Первое — развитие Ford Pro, подразделения коммерческого транспорта, которое уже 11 лет подряд лидирует на европейском рынке. Второе — обновление линейки легковых автомобилей с акцентом на дизайн и технологии, вдохновленные раллийным наследием Ford.

Компания хочет превратиться не просто в производителя машин, а в цифрового партнера для бизнеса. Ford Pro активно развивает сервисы удаленной диагностики и контроля состояния автомобилей. Сейчас к системе подключены более 1,2 млн клиентов в Европе, а машины ежедневно отправляют почти 6 млн диагностических сигналов.

Среди новинок — экстремальный пикап Ranger Super Duty для тяжелых условий эксплуатации и полностью электрический городской фургон Transit City, рассчитанный на работу в зонах с экологическими ограничениями.

Также Ford анонсировал пять новых легковых моделей, включая компактные электрические кроссоверы и новый внедорожник семейства Bronco, ориентированный на европейский рынок.

При этом компания призвала власти ЕС смягчить требования по переходу на электромобили и поддержать гибридные технологии, заявив, что слишком быстрый отказ от традиционных двигателей может ударить по бизнесу и замедлить обновление автопарка.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН