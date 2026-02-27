Тревожный прогноз Николая Статкевича 10 27.02.2026, 12:14

6,218

Николай Статкевич

Россия может атаковать страны Запада с территории Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции, вышедший на свободу политзаключенный Николай Статкевич опубликовал в своем Telegram-канале статью-предупреждение для белорусов и европейцев. Политик считает, что Россия может атаковать страны Запада с территории Беларуси:

— Европейские лидеры упорно утверждают, что в ближайшие годы с нападения России начнётся война в Европе.

Эти заявления не могут не иметь под собой серьёзных оснований. Думаю, что европейские разведки сделали серьёзные выводы после их провала в начале 2022 года, когда только американская электронная и британская агентурная разведки вскрыли подготовку России к нападению на Украину, и имеют серьёзные основания, чтобы давать лидерам своих стран такие прогнозы. Сделаем свой анализ ситуации и сформируем свой прогноз на её развитие, так как это непосредственно влияет на судьбу нашей страны.

Рассмотрим мотивы Кремля для развязывания новой войны (главный из них — недостижение целей войны с Украиной), механизмы принятия им решений, степень готовности к применению ядерного оружия.

I. Цели войны и степень их достижения

1. Предотвращение расширения НАТО и приближения его к границам РФ является только формальным поводом для войны.

Но ситуация для РФ в противостоянии с НАТО после начала войны только ухудшилась. К нему присоединились Швеция и Финляндия, из-за чего российский Балтийский флот оказался среди вражеских берегов и даже частично превращается в озёрный — часть малых ракетных кораблей переводится в Ладожское озеро, где после пуска ракет «Калибр» можно спрятаться от ответного удара хотя бы в шхерах. А с финской территории, как и из Ботнического залива, теперь можно наносить удары по базам атомных подводных лодок, расположенных в бухтах северного берега Кольского полуострова, даже тактическими ракетами и дронами. Также, в зоне их досягаемости оказалась железнодорожная станция Кандалакша, где сходятся железные дороги из Санкт-Петербурга и Архангельска и через которую полуостров обеспечивается всем необходимым. Таким образом, под угрозой оказалась большая часть важнейшей составляющей Российской ядерной триады.

2. Реальной же главной причиной войны было не завоевание Украины, а, скорее, самих украинцев — ещё миллионов 40‑45 новых подданных империи, так как население РФ сокращается.

В Дальневосточном федеральном округе, который составляет 40% территории страны, живёт только 7,8 миллиона человек. Разница в плотности населения по обе стороны российско-китайской границы составляет более 100 раз. При всё большей зависимости от Китая в стратегической перспективе это может угрожать России потерей восточных территорий.

А теперь вместо миллионов быстрых на ногу украинских «заробитчан» Кремль получил разъярённый народ, готовый содержать миллионную армию, против которой теперь тоже надо иметь аналогичную по численности армию.

3. Попытка преодолеть кризис национально-исторического сознания россиян после распада СССР.

Войны обычно начинаются учителями истории, которые рассказывают про «исконные утраченные земли», порождая у учеников гордость за былое величие и желание вернуть утраченное. Реальная история при этом немилосердно фальсифицируется. Германский милитаризм прошлого столетия, на самом деле, начался в позапрошлом столетии, когда над Рейном была установлена гигантская статуя Германика, лидера местных племён, который путём обмана и предательства сумел уничтожить несколько римских легионов. Тогда прославлялись Карл I, создатель Священной Римской империи германской нации, которая включала чуть ли не всю Европу, и его завоевания.

Естественно, это привело к желанию вернуть «утраченное». И, как следствие, к войне 1870 года с Францией, к Первой мировой войне, к теории «сверхрасы» Гитлера и всего, что случилось потом. В российской версии это началось с теории «триединого русского народа», присвоения, таким образом, истории Киевской Руси. Потом оказалось, что Киев стал столицей независимой Украины, а его история, естественно, частью истории украинского народа, что вошло в противоречие с глубоко укоренившимися в российское массовое сознание стереотипами. Возникли вопросы даже по самоназванию нации. Кремль пытался «на ходу» предложить новый вариант ответа на вопрос «Откуда мы?», основанный на легенде, ничем не подтверждённой, о пребывании апостола Андрея Первозванного в Херсонесе (это около нынешнего Севастополя).

И на реальном факте крещения киевского князя Владимира (кстати, по внешности, описанной византийскими историками, вылитого запорожского казака более позднего времени, даже с «оселедцем»). Тем не менее, около Севастополя срочно построили новую «святыню» для народа. Но, как когда-то говорил кукольный персонаж тогда независимого российского телевидения Хрюн Моржов: «Не внушает». А сейчас, после четырёх лет войны, сомнений в национальной отличительности украинцев и их отдельности от россиян нет даже и у самих россиян.

Сейчас много говорится о необходимости борьбы с фальсификацией истории, имея в виду только историю советско-германской войны. Согласен, фальсификация истории очень опасная вещь. Всей истории. Единственное эффективное лекарство от имперских комплексов — кровь сыновей. Думаю, чтобы ни одному из народов не пришлось принимать это горькое лекарство, независимым историкам пора составить общую объективную версию истории региона за последнюю тысячу лет. И широко распространить её в остроумной форме (например, в виде комиксов).

4. Желание заставить Запад отменить санкции, введённые после аннексии Крыма.

В Кремле с лёгкого (аж слишком) языка одного здешнего политика почему-то укоренилось мнение, что европейские политики «не имеют яиц», в отличие от «крутых» диктаторов. Но четыре года назад выяснилось, что этот аксессуар имеется и у демократических лидеров. А утверждение обратного свидетельствует о незнании истории региона.

В 1939 году Сталин выставил ультиматум балтийским странам и Финляндии, чтобы они приняли советские военные базы. В балтийских странах тогда правили диктаторы. Они приняли условия Сталина, так как боялись его меньше, чем собственных народов. Эти страны потеряли независимость.

А парламентская Финляндия отказала. Парламент передал широкие полномочия по организации обороны генералу Маннергейму, которого парламентское социал-демократическое большинство, мягко говоря, не очень любило: при подавлении 20 лет назад выступления местной Красной гвардии он спустил под лёд Финского залива много соратников и друзей депутатов социал-демократов. После этого лет с 20 был почти нерукопожатен, но создал общественную организацию и, прогнозируя советскую агрессию, подготовил в ней много тысяч лыжников-стрелков и снайперов, которые во время войны с СССР, в которой последний потерпел позорное поражение, стали настоящим кошмаром для Красной армии.

Таким образом, четыре года назад, выявив мужские качества, европейские политики не только не испугались и не отменили санкции, но начали против РФ экономическую войну, из-за которой российская экономика находится в рецессии, что маскируется в публичной статистике в пропагандистских целях с помощью коэффициента дефляции. Существенные дополнительные финансовые потери несёт пропагандистская демонстрация отсутствия международной изоляции. Визиты лидеров так называемых «дружественных стран» в Москву несут потери бюджета в десятки миллиардов долларов, так как «друзья» едут только ради существенных скидок на российскую нефть или газ.

Доля РФ в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет около 3% и падает, а заявления, что на самом деле с учётом паритета покупательной способности (ППС) РФ уже обогнала ФРГ, не в пользу российской пропаганде, так как, если учитывать этот ППС для всех стран, то выяснится, что РФ уже обогнала Индонезия, а Бразилия на подходе.

Даже если «горячая» война в Украине остановится, экономическая со странами, которые создают более половины мирового валового продукта, продолжится, что приведёт российскую экономику к рецессии и социальному кризису невыполнения многочисленных социальных обязательств перед ветеранами войны и их семьями, а очень вероятно — и к политическому кризису со сменой власти.

Таким образом, РФ не достигла ни одной настоящей цели войны и попала в тупиковую ситуацию с плохими перспективами.

Эта война стала стратегической ошибкой Кремля. А при стратегической ошибке любое действие, как и бездействие, только ухудшают ситуацию.

Рассмотрим причины этого провала руководства страны, её разведок и дипломатии. Рассмотрим механизмы принятия решений Кремлём, которые привели к этой ошибке.

II. Механизмы принятия решений Кремлём

Уже очевидно, что эти механизмы основаны на стереотипах российского массового сознания и пропаганды и исторических мифах и исключают участие независимых добросовестных экспертов.

Основной и самый опасный из этих стереотипов — про наличие «триединого русского народа», и то, что украинцы и белорусы — это «искусственно образованные нации». С их точки зрения это значит, что ментальность российского и украинского народов одинаковые.

Этот стереотип лёг в основу прогнозирования реакции украинцев на российское вторжение. Но реакция украинского народа оказалась совсем иной от ожидаемой, что свидетельствует о глубоких ментальных различиях двух наций. Причины этого различия надо искать в их генезисе. В IX веке Киев захватили русы — на языках всех скандинавских народов того времени это слово значило «воин-грабитель», им называли себя викинги, тогдашние морские разбойники, которые сделали город своей базой для дальнейших нападений. Так «Киев и окрестности» сделались Русью.

Таким образом, единственными наследниками тех русов являются сегодняшние украинцы, которые унаследовали положительные и отрицательные черты тех разбойников. У россиян другое происхождение. Только не надо вспоминать смешной пропагандистский миф, придуманный позже потомками варягов, чтобы обосновать свои права на господство про «призвание варягов на Русь». Это значит, что новгородские купцы, люди суровые, корыстные и смелые, позвали разбойников, чтобы те навели порядок в их сундуках с деньгами и складах с пушниной? Вы действительно этому верите?

Обратимся к российскому авторитетному историку Соловьёву, который разделял тогдашнее население на две категории: мужей и мужиков или смердов. Первые — это дружинники или бояре князя (тогда преимущественно из варягов) — настоящие люди, которые имеют оружие, владеют им и готовы защитить свою честь, своих близких и имущество с оружием в руках. Вторые — «малые неполные люди», которые этого не могут и являются только «кормовой базой» для первых. Глубоко символично, что в России слово, которое до реформы 1863 года было названием сельскохозяйственных рабов, до сих пор является комплиментом мужчине.

Благодаря стереотипам про наличие «триединого русского народа», в Кремле решили, что потомки мужей будут вести себя как потомки мужиков. Это — большая ошибка. Такая же ошибка допускается и в отношении белорусов.

Тема настолько важная и опасная для нас, что должен остановиться на ней подробно.

В колонии у меня был период, когда мне 5 месяцев не выдавали книг из тамошней библиотеки. Поэтому читал всё подряд, что было у соседей. Однажды мне передали толстую (и тем очень ценную в тех условиях) книгу одного из апологетов «русского мира» Максима Калашникова. Настоящая фамилия этого пулемётно-автоматного псевдонима, как легко догадаться — банальное Кучеренко. Книга, что обычно для литературы такого рода, разоблачает всемирный заговор против России, ещё и содержит исторический обзор с большим количеством элементарных фактологических ошибок, что заставило усомниться в заявленном историческом образовании автора.

Но был там один раздел, который привлёк моё внимание. Автор рассматривает менталитет россиян по их отношению к земле, власти, церкви и т. д. Всего по 7 направлениям. Рассматривает достаточно объективно и искренне. Я проанализировал по его схеме менталитет белорусов. Совпадения с россиянами были только по половине одного из пунктов. Если считать их одинаково важными, то белорусы совпадают по своей ментальности с россиянами на 7%. Как-то маловато для «единого народа». Тем более, что 2020 год ярко высветлил существование нашей отличительной самостоятельной нации. И какой нации!

Также значительно влияют на решения Кремля развязанные им пропагандистские кампании.

Особенность пропаганды в том, что её авторы раньше или позже начинают верить в её правдивость. То есть так долго говорили, что «Украина — недогосударство, ткни — развалится, а клоун убежит», что сами поверили в это. Но Украина не развалилась, «клоун» оказался достойным президентом и теперь Кремль не знает, как выпутаться из этой войны, сохранив лицо.

Кроме того, если пропагандистские стереотипы оказываются укоренёнными в общественное сознание, действия властей должны соответствовать этим стереотипам, что лишает власти возможности политического манёвра.

Самое плохое, когда пропагандой занимается первое лицо страны. Независимая аналитика в таком случае делается невозможной. Так как эксперты и советники должны подогнать свои позиции под мнение первого лица и только переозвучивать официальную позицию. Коллективные решения в таких условиях невозможны и делаются единоличными, что влияет на их качество, так как первое лицо, лишённое экспертной поддержки и имея собственные мотивы и заинтересованности, нередко принимает вредные для своей страны решения или даже попадает в нелепые ситуации, как это было с президентом РФ, когда тот публично доказывал нереальные данные про боевые потери Украины.

Не сомневаюсь, что он только переозвучивал данные, поданные ему официально российскими генералами. Рядом не нашлось сведущего советника, который бы объяснил, что среди генералов с советских времён доминирует принцип: «Главное — правильно доложить». Что приводит к чрезмерному завышению потерь противника. Так, во время советско-германской войны согласно докладам из советских войск общие потери вермахта составили более 80 миллионов человек, что превысило общее количество населения в довоенной Германии.

Таким образом, система принятия решений в Кремле единоличная, без квалифицированной экспертной поддержки и под сильным влиянием желания Путина сохранить власть. Дополнительные риски образуют персональные практики принятия решений руководителем.

Озвученный Путиным метод «загрузить на ночь задачу в мозг и проснуться утром с готовым решением» действительно действенный. Я сам пользовался им для работы над диссертациями. Но он подходит только для пассивных объектов. Попытки применить его в политике, где объекты решения являются активными и обладают собственной волей, как правило, приводили к политическим ошибкам и потерям.

Таким образом, существующая система принятия решений в Кремле несёт большие риски непродуманных авантюрных решений.

Подытоживая, можно утверждать, что в такой системе принятие решения о начале войны, даже с применением ядерного оружия, очень вероятное.

Таким образом, риск развязывания РФ войны с Западом является действительно высоким.

Рассмотрим, где может начаться такая война и какие риски она несёт для нашей страны и мира.

III. Белорусский «балкон»

Так российские генералы называют нашу страну, так как с нашей территории можно наносить удары по трём странам НАТО и Украине. Столицы этих стран находятся на опасно малом расстоянии от белорусской границы.

Очевидно, что первый удар российских войск будет наноситься с белорусской территории и направлен против балтийских стран, которые находятся в географическом отрыве от крупных стран НАТО и могут быть изолированы от них. К тому же их оккупация позволит вернуть Балтийскому флоту оперативный простор и сделать безопасными морские коммуникации с Калининградской областью и обеспечить больше гарантий для экспорта российских углеводородов из портов Ленинградской области.

Основной удар будет наноситься не по Эстонии, восточная граница которой прикрыта крупными озёрами, а по Латвии, чтобы дойти до Риги или до Рижского залива и разрезать Балтию на две части, с целью лишить силы, которые её защищают, манёвра, и, по крайней мере в Восточной Балтии, обеспечения и подкреплений. Удар будет наноситься из района Полоцка. Одновременно будет нанесён удар из района Гродно в направлении Каунаса и Клайпеды. Он может быть подкреплён ударом российскими силами на Каунас с территории Калининградской области, чтобы дальше захватить Клайпеду и не допустить использования этого порта для подвоза подкреплений и военного снаряжения. Ещё один удар может быть нанесён из района Ошмян на Вильнюс из-за привлекательной близости этого города к границе.

Вы можете спросить, а что я так уверенно прогнозирую? Просто российские генералы любят использовать наработки своих советских коллег. Например, действительно очень удачной и самой эффективной из всех во Второй мировой войне по своим результатам операции «Багратион». Достаточно только посмотреть карты этой операции.

Осенью 2015 года после очередного освобождения, выступая на конференции, которая проходила в Варшаве под эгидой ОБСЕ, и комментируя размещение в Брянской области мотострелковой бригады, я высказал мнение, что эта бригада может быть использована против Украины для удара по правому берегу Днепра на Киев, что уже делала советская армия в прошлой войне. Только тогда для этого пришлось форсировать с большими потерями Днепр в районе Лоева. А сейчас можно комфортно пересечь его и Припять по мостам на территории Беларуси. Что и сделала четыре года назад российская группировка вторжения. Без такой возможности российский блицкриг был бы невозможным и война с Украиной вообще не началась бы.

К сожалению, мой тогдашний прогноз сбылся через 7 лет, что подтвердило эффективность подхода. И сейчас передо мной лежит книга с картами операции «Багратион», точнее, её 2-й, «прибалтийской» части, что делает задачу прогноза более лёгкой.

IV. Применение ядерного оружия

Эта идея, вроде, обсуждалась среди российского генералитета ещё с нулевых годов. Конкретные планы, если верить тому, что попадало в независимую печать, были такие — внезапно начать боевые действия, отхватить как можно больше территории, а потом, когда НАТО отмобилизуется на ответ, нанести удар ядерными боеголовками, чтобы путём переговоров с «безъяецевыми» запуганными европейскими политиками закрепить за собой захваченное.

Сейчас, когда европейские политики проявили совсем другие от ожидаемых качества, появилась и активно обсуждается в российской околовоенной печати идея превентивного ядерного удара по местам дислокации ядерных сил НАТО в Европе, чтобы не получить «ответки» после использования ядерного оружия против НАТО, например, в Балтии после вторжения российских войск туда. Наиболее вероятным местом российского ядерного удара будет Сувалкский коридор, чтобы сделать невозможным отправку через него подкреплений в Балтию, когда железная дорога там будет уничтожена, асфальт на шоссе сгорит и всё это будет завалено горящими радиоактивными деревьями.

Ещё возможны удары по «узким местам» трансбалтийских магистралей, местам скопления подкреплений и материальных ресурсов. Сейчас российские генералы понимают, что «ответка» Запада на это будет и ищут пути избежать этого ответа — рай раем, но жить хочется же. Активно обсуждаются идеи, как это предотвратить.

Например, в журнале «Оружие» («Оружие») постоянной темой сделалось обсуждение вариантов превентивного ядерного удара по местам дислокации тактических ядерных сил НАТО.

Их надежды следующие: если удар будет нанесён тактическим ядерным оружием, то США со своими мощными стратегическими ядерными силами вмешиваться не будут, так как, как с глумливым удивлением констатирует автор предложения, почему-то верят в то, что стратегическая и тактическая ядерная война могут быть разными.

В случае, если РФ будет наносить удары только тактическим ядерным оружием с меньшей дальностью, то США, по их мнению, используют это как повод для неприменения своей стратегической ядерной оружия большой дальности и развязывания таким образом мировой ядерной войны. Таким образом, России остаётся только нейтрализовать 100 тактических термоядерных авиабомб мощностью по 500 килотонн, расположенных на авиабазах НАТО в Италии, Нидерландах, Бельгии, Германии, а также уничтожить ядерный потенциал Британии, так как Конституция Франции позволяет использование ею ядерного оружия только для самообороны при ядерном нападении на её территорию. Правда, автор не объясняет, как с точки зрения Конституции Франции будет расцениваться, например, ядерный удар по авиабазе НАТО в Германии рядом с французской границей, когда в сторону Франции пойдёт ударная волна и радиоактивные облака.

С Британией проблем автор вообще не видит. Там четыре атомные подводные лодки с ракетами «Посейдон» с ядерными боеголовками, две из которых, готовые к пуску этих ракет, несут боевое дежурство в порту, где их можно легко уничтожить, а третья несёт такое дежурство в открытом море. Автор считает, что если в РФ появилась подводная атомная лодка-истребитель подводных лодок противника, то та российская подлодка может найти и уничтожить единственную британскую подлодку, которая дежурит в море. Вероятно, он не знает, какая это сложная задача — прежде всего выявить подводную лодку НАТО с её новейшими технологиями бесшумности во Всемирном океане, тем более конкретную. Такие рассуждения удивляют своей некомпетентностью. Но такой сейчас уровень российских экспертов и их выводы могут быть востребованы.

Похоже на то, что Кремль принял идею превентивного ядерного удара по Западу. Вместе с тем, они полностью допускают, что будет такой же ответный удар. И придумали, как сделать первое, минимизировав угрозу второго.

V. Квазитактическая ракета

Появление т. н. «Орешника» сначала удивило. Зачем такая дорогая в обслуживании и уязвимая для ударов машина? Понятно, что на войне в ход идёт любое оружие. В том числе старые танки, пушки. Так зачем просто списывать старые ракеты «Ярс», если можно снять одну ступень и уменьшить их дальность до 5500 километров?

Если можно использовать их хоть для стрельбы болванками Причём, как это было видно даже с газетного фотоснимка удара по «Южмашу», без всякого наведения этих болванок — будто просто бросили их горсть, а вдруг какая-то куда-то да попадёт.

Это как привезти на фронт Царь-пушку. Дорого и неэффективно.

Но насторожило, что тот «Орешник» остался в подчинении ракетных войск стратегического назначения, где и был от начала.

Это значит, остались и системы хранения и доставки ядерных боеголовок, применения с помощью специальных кодов (т. н. «ядерного чемоданчика»), а значит «Орешник» очень быстро может быть превращён обратно в баллистическую ракету: только снять боеголовку с металлическими болванками и вернуть на место старую боеголовку «Ярса» немного уменьшенной дальности, что, формально, переводит его из разряда стратегических в тактические при сохранении прежнего набора боеприпасов и страшной разрушительной мощи: 3‑6 боевых блоков общей мощностью до 500 килотонн.

Таким образом Кремль, создав гибридный, формально тактический «Ярс», подготовил оружие для превентивного ядерного удара по Европе, которая, по его мнению, не должна вызвать участия США в ответном ударе. Но, вероятно, Москва не надеется, что «ответки» получится избежать, то ли от британских, то ли французских атомных подводных лодок.

Поэтому, чтобы избежать удара по своей территории, решила подставить под этот удар другую, формально ещё независимую страну.

VI. Зачем ядерное оружие в Беларуси

Решение Кремля разместить на нашей территории российское ядерное оружие от начала удивляет. Обычно её размещают в гарантированно безопасном месте, а не в непосредственной близости от зоны боевых действий, где она может подпасть под удар противника, и на территории другого государства, народ которой не хочет её, так как интуитивно люди понимают — своё ядерное оружие действительно защищает страну от агрессии, а чужое делает её заложницей другого государства, которое может иметь совсем другие, неизвестные нам планы и интересы.

Тем более что Путин сразу в категорической форме отказал любую форму контроля белорусской стороны над этим оружием. Все эти заявления, что у нас теперь есть ядерное оружие, что «будем вместе кнопку нажимать (пользоваться «ядерным чемоданчиком» Путина) — это либо обман, либо (что значительно хуже) самообман.

Сначала заявили про размещение ядерных авиабомб для самолётов (в том числе белорусских) Су-25. Потом — ракет средней дальности «Искандер», способных нести ядерный заряд. Теперь размещают гибридный «Ярс» (он же «Орешник»). Также строится хранилище для ядерных боеголовок.

Зачем на нашей земле? Чтобы быть ближе к вероятному противнику, у них есть Калининградская область, где ядерные «Искандеры» уже стоят. Гибридный «Ярс» имеет дальность в 5500 км, что вдвое меньше, чем у неукороченного. Так разместите его у себя — всё равно долетит до любого уголка Европы. Но почему-то ставят его неподалёку от Украины.

Хотя большая часть того «Ярса» — это просто труба, наполненная порохом (твёрдым ракетным топливом), поэтому даже FPV-дрон с кумулятивной гранатой способен создать из «Ярса» «большой бара-бум». А вывозить ядерные заряды из хранилищ до позиций ракет, когда по дороге могут быть диверсанты, засады, мины, вообще не слишком ли рискованно? Тем не менее, это всё делается вопреки логике и безопасности.

Я нахожу только одно объяснение такой риска — первый превентивный удар РФ по Европе планируется наносить именно с нашей территории. Что будет сразу выявлено той стороной. А один здешний политик не выдержит и сам похвастаться своей ядерной крутизной.

А дальше западные лидеры начнут обсуждать варианты ответа. Куда бить в ответ — по территории РФ, которая имеет 1400 стратегических боеголовок, или принять более безопасный вариант удара по территории, с которой прилетели ракеты?

И у них будет большой соблазн, на что рассчитывает и Кремль, выбрать последний вариант. В соответствии с логикой: «белорусов, безусловно, жаль. Но не начинать же мировую ядерную войну. Да они уже и сами второй раз соагрессоры. А так и лицо сохраним. Так как и ответим, и не начнём мировой войны».

В Москве будут рассуждать где-то так: «белорусов, конечно, жаль. Но они сами хотят быть суверенными. Пусть и огребают по полной суверенной программе. Зато наша территория останется целой».

Таким образом, нашу страну просто используют в качестве приманки для ударов НАТО, чтобы уберечь от них Россию.

Удары НАТО, очевидно, будут наноситься термоядерными боеголовками 500 килотонн, и будут направлены против мест нахождения ядерных боеприпасов и их носителей. Например, по Осиповичам и Кричеву, также, возможно, по тылам и комукациям российских групп вторжения в Балтию, что тоже на нашей территории. Половина мегатоны — очень серьёзный заряд — ударная волна, зона разрушений и пожаров распространятся на сотни километров, почти по всей Беларуси воздух будет загрязнён радиоактивным дымом от пожаров.

К примеру, мощность ядерного заряда, взорванного американцами над Хиросимой, была 18 килотонн. От последствий взрыва тогда за несколько лет умерло около полумиллиона японцев. Останется ли что от Беларуси и белорусов, если мы получим несколько ударов по 500 килотонн? Сегодня так называемые «простые» белорусы говорят: «Зато у нас нет войны». Как бы им не пришлось потом завидовать украинцам, так как на них падают обычные, а не ядерные ракеты, от которых ещё можно спрятаться.

Остановить этот безумный и смертоносный для нас план можем только мы сами. Независимо от взглядов и способов заработка. И это реально. Так как дети есть у всех и самый страшный удел, который я не желаю никому — смотреть, как маленький человечек страдает от лучевой болезни без возможности спасти его жизнь.

Через определённое время наведённая термоядерным взрывами радиация спадёт. А в условиях глобального потепления целые регионы планеты делаются непригодными для жизни. Поэтому пустовать долго наша земля не будет. Её заселят другие народы. И её новые поселенцы будут с удивлением и сожалением смотреть на последних вымирающих аборигенов и удивляться, как они сумели потерять такую благословенную землю.

Надежд на это государство у меня нет. Так как помню, как однажды прочитал в официальной газете ответ на вопрос западного журналиста, как случилось, что Россия напала на Украину с территории Беларуси. Ответ поразил меня своей искренностью: «У нас учения были. Российские войска заходили по одному маршруту, а выходить могли по разным. Почему российские генералы решили выводить их так (через Украину), я не знаю. Они мне не говорили».

Вот это «Они мне не говорили» — это не про диктатуру, не про демократию. Это вообще не про государство. Нам придётся делать всё самим. Необходимые ресурсы для этого есть.

В завершение

Не буду скрывать, мне неловко было предлагать вам этот текст. Особенно тем, кто радовался моему освобождению, кто поздравлял нас с Мариной и предлагал свою помощь.

Это было очень важно для нас.

Спасибо вам, люди!

А теперь я рисую вам такие ужасные перспективы. Мне самому очень тяжело дался этот текст, который отобрал много моральных, эмоциональных и даже физических сил, запасы которых у меня сейчас и так не очень велики. Но если есть даже только один шанс из десяти, что этот ужасающий сценарий для нас реален — то это уже колоссально много. Но, на мой взгляд, а я много размышлял на эту тему, их намного больше.

Поэтому считаю своим долгом предупредить вас о нем. Я верю, что каждый человек имеет свое предназначение в жизни, от которого нельзя уклоняться. Возможно, я оставлен живым и сейчас на свободе только потому, чтобы предупредить вас. Потому что предупрежден — значит вооружен, говорили когда-то. Вы предупреждены. Давайте думать и делать вместе, чтобы спасти Беларусь, своих близких и мир.

Мы сможем. Беларусь будет жить!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com