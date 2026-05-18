Археологи в Германии нашли необычный 1700-летний артефакт 1 18.05.2026, 12:33

Маленькая находка скрывала большую тайну.

В Германии археологи обнаружили необычную стеклянную бусину на месте поселения, которому 1700 лет, и эта находка подняла вопрос о том, как люди повторно использовали ценные предметы в позднеримский период. Бусину, украшенную бледными волнистыми полосами, нашли в Либерзе во время раскопок, проведенных перед началом работ по добыче гравия в этом районе.

Раскопки проводились с декабря 2025 года по апрель 2026 года на площади примерно 3 200 квадратных метров. Исследователи из Landesamt für Archäologie Sachsen обследовали территорию, прежде чем работы по добыче гравия могли повредить любые исторические остатки, скрытые под землей.

Команда обнаружила остатки поселения, датируемого III-V веками н. э., периодом, когда Центральная Европа переживала значительные политические и социальные изменения, связанные с эпохой великого переселения народов.

Либерзе расположено в Саксонской долине Эльбы между городами Риза и Торгау. Археологи задокументировали ямы от столбов и остатки нескольких деревянных длинных домов, а также меньшие углубленные сооружения, известные как ямные дома или Grubenhäuser.

Длинные дома имели длину до 20 метров и, вероятно, использовались как жилье и приют для животных, что свидетельствует о том, насколько тесно повседневная жизнь и сельскохозяйственная деятельность были связаны в этом поселении.

Меньшие ямные дома, судя по всему, использовались для хранения и хозяйственных работ. В одном из этих зданий ученые нашли доказательства производства текстиля. Археологи обнаружили 30 глиняных грузиков для ткацкого станка, которые когда-то крепились к вертикальным ткацким станкам, чтобы удерживать нити натянутыми во время ткачества.

Ученые также нашли глиняное прясло — небольшой предмет, который использовался для прядения шерсти в нить. В позднеримский имперский период овечья шерсть была одним из основных материалов для изготовления одежды в большей части Европы.

Темная стеклянная бусина стала особенно важной, поскольку ее обнаружили в яме поселения, а не внутри могилы. Подобные бусины обычно связывают с захоронениями женщин и личными украшениями.

Сейчас исследователи считают, что этот предмет позже мог быть использован для прядения шерсти. Его размер, вес и место находки подтверждают эту гипотезу, хотя археологи еще не подтвердили ее с уверенностью.

Если это предположение верно, то эта бусина может продемонстрировать, как предметы меняли свое назначение со временем в сельских общинах. Предмет, который когда-то служил украшением или имел социальное значение, впоследствии стал практическим бытовым инструментом. Такое повторное использование было распространено в поселениях, где материалы и изделия ручной работы имели высокую ценность.

Более масштабные раскопки также обнаружили признаки преимущественно самодостаточной экономики села. Археологи нашли обломки керамики, следы сохранившегося зерна и обожженную глину со стен зданий. Обгоревшее зерно и обожженная глиняная штукатурка свидетельствуют о том, что в какой-то момент своей истории поселение подверглось серьезному пожару. Исследователи еще не установили, стал ли именно пожар причиной покидания села.

Сейчас продолжаются дальнейшие научные исследования, в частности радиоуглеродное датирование угля и растительных остатков. Эти анализы могут помочь установить более точные временные рамки как для самого поселения, так и для разрушительного пожара.

Раскопки в Либерзе позволяют подробнее ознакомиться с сельской жизнью в Саксонии до и во время ранних германских миграций. Длинные дома поселения, инструменты для ткачества, ямы для хранения и обгоревшие постройки свидетельствуют о том, как местные общины выживали благодаря земледелию, ткачеству и домашнему производству.

