В торговле и общепите возникли трудности

В торговле и общепите возникли трудности1
- 18.05.2026, 13:19
В чем дело?
Белорусы в январе — апреле этого года в среднем тратили в магазинах, торговых центрах и на рынках 31,8 рубля каждый день. Годом ранее — 28,5 рубля. Это следует из данных Белстата, заметило «Зеркало». При этом в Беларуси падают оптовые продажи.
Розничный товарооборот в январе — апреле составил 34,7 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2025-го.
При этом оптовая торговля за четыре первых месяца этого года продемонстрировала падение — на 2% к аналогичному периоду 2025-го.
В общественном питании в январе — апреле было падение — на 0,6%.