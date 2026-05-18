18 мая 2026, понедельник, 14:05
В нескольких районах Минска пропал свет

  18.05.2026, 13:46
Повреждено высоковольтное оборудование.

Жители столицы сообщают об отключении электричества в нескольких районах города.

«Сегодня на юге Минска отключили электричество. Без предупреждения. Как так можно жить вообще? ничего невозможно сделать», — пишет /@velikiy_alexey.

Другие пользователи соцсетей уточняют, что свет отсутствует в квартирах на улицах Уборевича, Ташкентской, Голодеда, заметил сайт Charter97.org.

Также стало известно об отключении электричества в Первомайском районе столицы.

«Жители домов на ул. Городецкой, Шафарнянского, Гинтовта, Калиновского и части проспекта Независимости тоже без света», - сообщают пользователи Threads. По их словам, случилась авария на высоковольтном оборудовании в Уручье.

Энергетики обещают устранить проблемы в течение двух часов.

