В нескольких районах Минска пропал свет 1 18.05.2026, 13:46

Повреждено высоковольтное оборудование.

Жители столицы сообщают об отключении электричества в нескольких районах города.

«Сегодня на юге Минска отключили электричество. Без предупреждения. Как так можно жить вообще? ничего невозможно сделать», — пишет /@velikiy_alexey.

Другие пользователи соцсетей уточняют, что свет отсутствует в квартирах на улицах Уборевича, Ташкентской, Голодеда, заметил сайт Charter97.org.

Также стало известно об отключении электричества в Первомайском районе столицы.

«Жители домов на ул. Городецкой, Шафарнянского, Гинтовта, Калиновского и части проспекта Независимости тоже без света», - сообщают пользователи Threads. По их словам, случилась авария на высоковольтном оборудовании в Уручье.

Энергетики обещают устранить проблемы в течение двух часов.

