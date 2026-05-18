Трамп готовит удар по семье Кастро

Трамп готовит удар по семье Кастро5
- 18.05.2026, 14:18
Прокуратура в США намерена возбудить уголовное дело.
Администрация президента США Дональда Трампа готовит уголовное преследование Рауля Кастро — младшего брата Фиделя Кастро и одной из ключевых фигур кубинского режима. Об этом сообщает The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Несмотря на то что 94-летний Рауль Кастро уже не занимает официальных постов и редко появляется на публике, именно его в Гаване по-прежнему считают человеком, принимающим окончательные решения по важнейшим вопросам страны.
По данным издания, власти США намерены перейти от традиционной политики санкций против Кубы к персональной ответственности представителей кубинской элиты. Возможные обвинения против Кастро пока официально не раскрываются, однако расследование рассматривается как часть масштабной кампании давления на коммунистическое руководство острова.
В Белом доме считают, что именно семья Кастро остается символом системы, которая десятилетиями удерживает власть на Кубе. В администрации Трампа все чаще говорят о необходимости «фундаментальных изменений» в стране и открыто обсуждают сценарии смены режима.
На фоне тяжелейшего энергетического кризиса на Кубе давление Вашингтона усиливается. В стране продолжаются массовые отключения электричества, дефицит топлива и перебои с поставками продовольствия. Американские власти связывают это с неэффективностью кубинской модели управления, тогда как Гавана обвиняет США в экономической блокаде.
Сам Рауль Кастро после ухода с поста президента в 2018 году формально отошел от власти, однако, по словам аналитиков, сохранил огромное влияние на армию, спецслужбы и руководство Компартии Кубы.
Потенциальное уголовное дело против Кастро может стать самым жестким шагом США против кубинского руководства за последние десятилетия.