Трамп готовит удар по семье Кастро 5 18.05.2026, 14:18

2,032

Дональд Трамп

Прокуратура в США намерена возбудить уголовное дело.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит уголовное преследование Рауля Кастро — младшего брата Фиделя Кастро и одной из ключевых фигур кубинского режима. Об этом сообщает The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на то что 94-летний Рауль Кастро уже не занимает официальных постов и редко появляется на публике, именно его в Гаване по-прежнему считают человеком, принимающим окончательные решения по важнейшим вопросам страны.

По данным издания, власти США намерены перейти от традиционной политики санкций против Кубы к персональной ответственности представителей кубинской элиты. Возможные обвинения против Кастро пока официально не раскрываются, однако расследование рассматривается как часть масштабной кампании давления на коммунистическое руководство острова.

В Белом доме считают, что именно семья Кастро остается символом системы, которая десятилетиями удерживает власть на Кубе. В администрации Трампа все чаще говорят о необходимости «фундаментальных изменений» в стране и открыто обсуждают сценарии смены режима.

На фоне тяжелейшего энергетического кризиса на Кубе давление Вашингтона усиливается. В стране продолжаются массовые отключения электричества, дефицит топлива и перебои с поставками продовольствия. Американские власти связывают это с неэффективностью кубинской модели управления, тогда как Гавана обвиняет США в экономической блокаде.

Сам Рауль Кастро после ухода с поста президента в 2018 году формально отошел от власти, однако, по словам аналитиков, сохранил огромное влияние на армию, спецслужбы и руководство Компартии Кубы.

Потенциальное уголовное дело против Кастро может стать самым жестким шагом США против кубинского руководства за последние десятилетия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com