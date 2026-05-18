Андрей Войнич: Лукашенко действительно испугался 2 18.05.2026, 14:06

Андрей Войнич

Фото: «Радыё Свабода»

Ядерными учениями диктаторы пытаются скрыть свой страх.

В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Во взаимодействии с Россией военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов, их подготовку к применению и действия из неподготовленных районов по всей стране.

Почему Путин и Лукашенко начали ядерные тренировки именно сейчас? Чего так испугались два диктатора? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-политзаключенным, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Войничем:

— Путин и Лукашенко действительно испугались. Это два труса, которые находятся не на своих местах. Совершенно случайные люди. Если говорить о Путине, то ему бояться есть чего. Потому что украинцы безостановочно бьют по России и в хвост, и в гриву. Мы видим Туапсе, мы видим Пермь, видим атаки по Москве. И я имею точную информацию о том, что в Туапсе люди напуганы до истерики.

Путин видит волнение и страх людей перед этой войной. И он боится за свое кресло, за свое благополучие и, возможно, за свое будущее, которого на самом деле у него нет. Потому что, во-первых, Путин уже немолодой мальчик. А во-вторых, мы все видели фотографии его с последнего парада в Москве. И он достаточно потрепанный, такой помятый дед.

Если говорить о Лукашенко, то он вообще находится между двумя страхами. Первый — перед Кремлем, потому что Лукашенко не хочет ввязываться в войну. По простой причине: он трус, и все мы это знаем. И второй страх — это страх перед США, перед НАТО. Потому что он видит, что произошло с Мадуро. Он видит, как красиво, можно сказать, разделали Иран и ликвидировали Хаменеи. И он очень боится повторения таких или подобных сценариев на территории Беларуси. Он очень трусливый, дряблый дед. Мы тоже это все знаем.

Почему именно сейчас они начали эти учения? Потому что за этим стоят все те же страхи. И, кроме того, им нужно хоть чем-то бряцать, хоть как-то изображать силу, чтобы, во-первых, показать своим народам, будто они все еще великие. А во-вторых — немного припугнуть НАТО и США. Мол, посмотрите, у нас есть ядерное оружие. Мы два опасных безумца, которые в любой момент могут нажать на кнопку.

— Как Путин дальше будет использовать Лукашенко и белорусскую армию — против Украины и для провокаций против стран НАТО?

— Путин использовал, использует и будет использовать Лукашенко безостановочно, всегда. Как бы Лукашенко ни ерепенился, ни сопротивлялся этому, он всего лишь заложник. Моральный заложник Путина и самого себя, собственной жажды власти.

На сегодняшний день Лукашенко продолжает провокации против стран НАТО, банально запуская метеозонды с контрабандой сигарет. Я никогда не поверю, что это делается без одобрения КГБ и Лукашенко.

Я упоминал не так давно в своем Facebook тот факт, что в Беларуси в таких ситуациях, в критических ситуациях для России и Беларуси, резко начинается пожароопасность в лесах. Зачастую — в дождливую погоду. То есть власти Беларуси заявляют о том, что леса нельзя посещать, вводится полный запрет на посещение лесов в связи с тем, что существует пожарная опасность. На самом деле мы все видим, что никакой пожарной опасности нет.

Мы все видим, что Россия и Лукашенко, как бы он этого ни хотел, ведут подготовку к нападению на Украину, а возможно, и на страны НАТО. Не могу сказать, в какие сроки, но они потихонечку к этому готовятся. Диктаторы готовятся к этому сценарию.

Скорее всего, миру они будут подавать это как превентивное нападение, то есть как оборонительное нападение. Но это неправда. Мы все знаем, что это, опять же, два моральных урода, которые готовы на все ради того, чтобы сохранить свои троны.

