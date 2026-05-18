Такой «зигзаг удачи» может дорого обойтись белорусскому водителю
- 18.05.2026, 13:59
Видеофакт.
Нерегулируемый пешеходный переход, за ним автобусная остановка. Перед «зеброй» установлены искусственные неровности, чтобы водители вовремя снижали скорость. Нашелся, впрочем, и такой автомобилист, который по неровностям проезжать не захотел, видимо, подвеску бережет. Правда, его маневр может дорого ему обойтись.
Видео на форуме «Онлайнера» опубликовал читатель с ником ydaff.
— Водитель совершил «зигзаг удачи», объехав «лежачих полицейских», сделав заявку на выплату 10 базовых величин — и это лучший вариант для него, — прокомментировал увиденное читатель.
Он указал, что инцидент произошел между Тарасово и Ратомкой, добавив, что подобное там случается часто.