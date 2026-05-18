ИИ помог мужчине найти потерянные биткоины на $400 тысяч 4 18.05.2026, 14:37

1,790

Мужчина приобрел 5 биткойнов в 2013 году, когда учился в университете.

Платформа искусственного интеллекта Claude помогла мужчине восстановить доступ к Bitcoin-кошельку, на котором хранилось пять биткоинов общей стоимостью около 400 тысяч долларов. Об этой истории рассказал пользователь соцсети X под ником CPRKRN.

Мужчина утверждает, что годами не мог получить доступ к собственному криптокошельку из-за утерянного пароля. На нем хранилось 5 биткойнов, которые он приобрел в 2013 году примерно за 1250 долларов. Тогда для хранения активов он создал сложные пароли на платформе blockchain.info. Впоследствии один из них был изменен, но новый пароль владелец кошелька забыл.

На протяжении многих лет он пытался восстановить доступ самостоятельно, однако безрезультатно. В последние недели CPRKRN начал использовать инструменты на базе искусственного интеллекта, чтобы перебирать огромное количество возможных паролей. Несмотря на попытки проверить миллиарды и даже триллионы комбинаций, это также не дало результата.

Тогда пользователь решил загрузить в Claude свои старые университетские заметки, файлы со старого ноутбука и другие архивные данные. Именно это в конечном итоге стало решающим. Как рассказал мужчина, искусственный интеллект смог найти старый пароль и резервный файл кошелька, которые совпадали между собой и позволили восстановить доступ к криптовалюте.

Над восстановлением доступа CPRKRN работал вместе с Claude в течение восьми недель. За это время были проверены два компьютера Mac, два внешних жестких диска, экспорт Apple Notes, почтовые ящики iCloud Mail и Gmail, а также сообщения в X – в общей сложности более одного гигабайта данных.

Особенно важным оказался старый компьютер. Именно там Claude нашел критически важный файл резервной копии кошелька, датированный декабрем 2019 года. Далее система смогла расшифровать файл с помощью пароля, который удалось извлечь из старых записей в блокноте.

Пользователь не опубликовал прямых доказательств всей процедуры работы Claude, однако предоставил ссылку на Blockchain.com, где видно движение примерно пяти биткоинов из криптокошелька, которые оставались нетронутыми с начала 2015 года.

Для успешного восстановления были использованы и другие инструменты. В частности, Claude безуспешно применял открытый сервис BTCRecover и язык программирования Python для brute force-проверки примерно 34 миллиардов паролей. Позже с помощью Hashcat было протестировано еще около 3,4 триллиона вариантов.

В итоге, чтобы вернуть свои 400 тысяч долларов, мужчине пришлось потратить 15 долларов на платную версию Claude.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com