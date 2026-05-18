закрыть
18 мая 2026, понедельник, 15:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Латвии тонко потроллила россиян

1
  • 18.05.2026, 15:08
Глава МИД Латвии тонко потроллила россиян
Браже Байба

Украина перехватила инициативу.

И.о. министра иностранных дел Латвии Браже Байба заявила, что темпы продвижения российских войск в Украине настолько низкие, что даже сравнение с «улиткой» является преувеличением. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на МИД Латвии.

Свое заявление она сделала на конференции по безопасности Lennart Meri Conference в Эстонии, где обсуждались ход российско-украинской войны, санкционное давление на Россию и поддержка Украины.

По словам главы латвийского МИД, утверждение о «улиточном» продвижении некорректно, поскольку даже улитка за это время могла бы преодолеть значительно большее расстояние, чем российские войска с начала полномасштабного вторжения.

Она также отметила, что, по её оценке, Украина перехватила инициативу на фронте, и призвала использовать этот момент для усиления военной и политической поддержки Киева.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип