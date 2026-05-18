Глава МИД Латвии тонко потроллила россиян

Глава МИД Латвии тонко потроллила россиян1
- 18.05.2026, 15:08
Украина перехватила инициативу.
И.о. министра иностранных дел Латвии Браже Байба заявила, что темпы продвижения российских войск в Украине настолько низкие, что даже сравнение с «улиткой» является преувеличением. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на МИД Латвии.
Свое заявление она сделала на конференции по безопасности Lennart Meri Conference в Эстонии, где обсуждались ход российско-украинской войны, санкционное давление на Россию и поддержка Украины.
По словам главы латвийского МИД, утверждение о «улиточном» продвижении некорректно, поскольку даже улитка за это время могла бы преодолеть значительно большее расстояние, чем российские войска с начала полномасштабного вторжения.
Она также отметила, что, по её оценке, Украина перехватила инициативу на фронте, и призвала использовать этот момент для усиления военной и политической поддержки Киева.