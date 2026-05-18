Лукашенко: Беларусь помогает с поставками нефтепродуктов всей России 5 18.05.2026, 15:38

Диктатор встретился с главой Свердловской области РФ.

Одним из перспективных направлений для «активизации сотрудничества» Беларуси и России Лукашенко считает нефтепереработку. Об этом, согласно информации пресс-службы, он заявил 18 мая на встрече в Минске с главой Свердловской области РФ Денисом Паслером.

«Мы имеем два модернизированных завода — посол (России в Беларуси Борис Грызлов — прим.) это хорошо знает — и подставляем свое плечо в любое время, как это нужно. Если в этом плане нужна помощь и поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь так, как помогаем сегодня всей России», — сказал Лукашенко.

