Один из последних клиентов «Газпрома» в Европе решил закупать газ в Азербайджане 18.05.2026, 16:40

Страна намерена диверсифицировать энергетические поставки.

Словакия — один из последних крупных клиентов «Газпрома» в Евросоюзе — готова заключить с Азербайджаном долгосрочный контракт на закупку природного газа, заявил вице-премьер, министр окружающей среды страны Томаш Тараба.

«Мы обсуждаем заключение долгосрочного контракта с Азербайджаном, минимум на 10 лет. Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нас очень надежным партнером», — сказал Тараба.

По его словам, основной проблемой является поставка ресурса с Кавказа в Центральную Европу, но в настоящее время стороны обсуждают, «какие трубопроводы можно использовать и в каком объеме». Тараба также поблагодарил Баку за поддержку в период перебоев с импортом российского газа. «Во время кризиса поставок, например, из Украины несколько месяцев назад, ваша страна была очень активна в обеспечении поставок в Словакию», — сказал Тараба.

Как пишет The Moscow Times, до этого гендиректор крупнейшей словацкой нефтегазодобывающей компании SPP Мартин Хуска говорил, что Словакия ведет переговоры с азербайджанской SOCAR по долгосрочному газовому контракту. Он отмечал, что Братислава начала поиск новых поставщиков, «способных поставлять необходимые объемы природного газа по разумным ценам», в связи с поэтапным прекращением импорта газа из России. При этом Азербайджан уже запустил поставки газа в Словакию в 2024 году на основе пилотного контракта. Условия соглашения, включая объемы экспорта и его стоимость, не раскрывались.

Словакия и Венгрия остаются последними странами Евросоюза, которые напрямую закупают российский газ. До 1 января 2025 года они получали топливо транзитом через Украину, однако после его остановки газ стал поступать через «Турецкий поток». В сентябре прошлого года премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что страна получает около 3,5 млрд кубометров российского газа в год. Владимир Путин после встречи с Фицо в мае этого года пообещал, что Москва «будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах».

В прошлом году поставки «Газпрома» на европейский рынок сократились до 18 млрд кубометров — самого низкого уровня с 1973 года. По сравнению с 2024 годом объем экспорта стал меньше на 44%, а относительно довоенных пиков — более чем в 10 раз.

С 3 февраля в ЕС вступил в силу запрет на импорт российского газа, но для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Поставки СПГ должны быть полностью прекращены с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027-го. Словакия выступала против этих ограничений. Фицо называл план ЕС по отказу от российского газа «стрельбой себе в колено». В конце апреля Братислава подала иск в суд ЕС против запрета на импорт газа из России.

