Что происходит с Барброй Стрейзанд
- 18.05.2026, 17:05
Голливудская легенда не сможет лично получить «Золотую пальмовую ветвь».
Легенда кинематографа Барбра Стрейзанд не приедет на Каннский кинофестиваль, где ей должны были вручить почетную «Золотую пальмовую ветвь». 84-летняя актриса и певица отказалась от поездки во Францию по рекомендации врачей после травмы колена, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Церемония закрытия фестиваля и вручение награды запланированы на 23 мая, однако Стрейзанд сообщила, что продолжает восстановление и не сможет присутствовать лично.
«По совету моих врачей я с сожалением вынуждена отказаться от поездки в Канны в этом году», — говорится в заявлении артистки, опубликованном организаторами фестиваля.
При этом Стрейзанд подчеркнула, что для нее большая честь получить почетную награду. Она также призналась, что особенно ждала возможности встретиться с коллегами и вновь побывать во Франции, которую давно любит.
Несмотря на отсутствие звезды, организаторы подтвердили, что специальная церемония в ее честь все равно состоится.
В этом году Каннский фестиваль также отметил почетными наградами Джона Траволту и Питера Джексона.