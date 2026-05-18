Что происходит с Барброй Стрейзанд 18.05.2026, 17:05

Барбра Стрейзанд

Голливудская легенда не сможет лично получить «Золотую пальмовую ветвь».

Легенда кинематографа Барбра Стрейзанд не приедет на Каннский кинофестиваль, где ей должны были вручить почетную «Золотую пальмовую ветвь». 84-летняя актриса и певица отказалась от поездки во Францию по рекомендации врачей после травмы колена, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Церемония закрытия фестиваля и вручение награды запланированы на 23 мая, однако Стрейзанд сообщила, что продолжает восстановление и не сможет присутствовать лично.

«По совету моих врачей я с сожалением вынуждена отказаться от поездки в Канны в этом году», — говорится в заявлении артистки, опубликованном организаторами фестиваля.

При этом Стрейзанд подчеркнула, что для нее большая честь получить почетную награду. Она также призналась, что особенно ждала возможности встретиться с коллегами и вновь побывать во Франции, которую давно любит.

Несмотря на отсутствие звезды, организаторы подтвердили, что специальная церемония в ее честь все равно состоится.

В этом году Каннский фестиваль также отметил почетными наградами Джона Траволту и Питера Джексона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com