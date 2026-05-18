закрыть
18 мая 2026, понедельник, 17:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что происходит с Барброй Стрейзанд

  • 18.05.2026, 17:05
Что происходит с Барброй Стрейзанд
Барбра Стрейзанд

Голливудская легенда не сможет лично получить «Золотую пальмовую ветвь».

Легенда кинематографа Барбра Стрейзанд не приедет на Каннский кинофестиваль, где ей должны были вручить почетную «Золотую пальмовую ветвь». 84-летняя актриса и певица отказалась от поездки во Францию по рекомендации врачей после травмы колена, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Церемония закрытия фестиваля и вручение награды запланированы на 23 мая, однако Стрейзанд сообщила, что продолжает восстановление и не сможет присутствовать лично.

«По совету моих врачей я с сожалением вынуждена отказаться от поездки в Канны в этом году», — говорится в заявлении артистки, опубликованном организаторами фестиваля.

При этом Стрейзанд подчеркнула, что для нее большая честь получить почетную награду. Она также призналась, что особенно ждала возможности встретиться с коллегами и вновь побывать во Франции, которую давно любит.

Несмотря на отсутствие звезды, организаторы подтвердили, что специальная церемония в ее честь все равно состоится.

В этом году Каннский фестиваль также отметил почетными наградами Джона Траволту и Питера Джексона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип